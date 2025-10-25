Astfel, deși până acum FCSB era considerată continuatoarea câștigătoarei CCE, trofeul cucerit în 1986 i-a fost atribuit acum Stelei București.

Gigi Becali: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!”

Gigi Becali a reacționat după modificarea adusă de UEFA și spune că nu este supărat pe decizia UEFA. Finanțatorul lui FCSB spune că a trimis adresă la UEFA în care precizează faptul că instanța consideră că FCSB a asigurat continuitate entității Steaua, chiar dacă, în prezent, a pierdut lupta în instanță pentru marcă și palmares.

”Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă. Deci acolo trebuie să spună cum e hotărârea. Da, din 2003 e FCSB. Așa spune hotărârea.

Noi am cerut acum, la UEFA, să citească hotărârea, care spune că a asigurat continuitatea. Ca atare, dacă am asigurat continuitatea, din 2003 e la noi. Bine, e anomalie, că din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA.

Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA. Eu i-am spus avocatului Căvescu să facă adresă la UEFA hotărârea și să sublinieze că ăia de la CSA nu mai pot emite pretenții din 1998, când a luat-o asociația.

Iar din 2003 zice că aparține până acum FCSB. E la mintea cocoșului că noi suntem Steaua dacă scrie că am asigurat continuitatea. Păi, ei spun de asta că e Steaua lor, ei nici nu am ce pretenție să emită, că ei s-au înființat în 2014. Nu au cum să emită pretenții la istorie, la palmares.

Tu practic ai întrerupt activitatea și FCSB a asigurat continuitatea. Lucrurile astea se știu deja. Acum că au făcut ei ce au făcut când eram eu la pușcărie, dar e treaba lor”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

