Câștigător al Cupei României cu hunedorenii, Maxim consideră că Universitatea Cluj, avându-l pe Bergodi antrenor, se poate bate chiar la titlu dacă intră în play-off.

„Știu cum gândește, știu că e un tip foarte echilibrat. Mie îmi place modul lui de lucru, îmi place cum gestionează vestiarul, cum gestionează jucătorii cu experiență. Iar la U Cluj are niște jucători cu personalitate, cărora, dacă le afli cifrul, poți să le dai o linie. Pe lângă faptul că este un antrenor bun, este și un om deosebit, de la care am învățat o grămadă de lucruri. Mie îmi place tipul lui de om și de antrenor”, îl caracterizează Maxim pe italian.

L-am întrebat pe antrenorul liderului din eșalonul secund și despre ieșirea necontrolată a lui Bergodi din partida cu CFR Cluj. „Sunt trăiri. Chiar nu mă surprinde nimic. Nici nu știm toate dedesupturile, ce s-a întâmplat acolo. În momentul în care poate te înjură un jucător, nu știu cum reacționezi. Nu îmi place să dau sfaturi, dar nici eu nu știu cum aș reacționa”, răspunde Maxim. Era Bergodi un tip conflictual, nervos? „Avea momente când era foarte, foarte calm, știa să absoarbă presiunea. Eu am văzut momente din astea la pauza jocului, cu propriii jucători. El știa când să accelereze, când să fie mai calm, dar când e vorba de un adversar, poate că nu mai gândești, ești în luptă directă cumva cu el”.

O lună de suspendare = 6 meciuri

Pentru că i-a bruscat pe Muhar și Cordea de la CFR Cluj, Cristiano Bergodi a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF pentru o lună și a primit o amendă de 10.000 de lei. El nu a stat pe bancă în partidele cu Oțelul, din Cupa României, cu Csikszereda și FC Botoșani, din Liga 1, și nu o va face nici în ultimele două meciuri din campionat, acasă cu Oțelul și în deplasare cu FCSB, și nici în „sferturile” Cupei României, contra celor de la Hermannstadt.

Universitatea Cluj se află pe locul 4 în Superliga României după 28 de etape, cu 48 de puncte și golaveraj 41-26, având 5 puncte avans față de locul 7, ocupat de FCSB. Echipa lui Bergodi are nevoie de minim două puncte în ultimele două etape pentru a rămâne pe loc de play-off.