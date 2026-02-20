„Pătrățelele” de la Corvinul, varianta 2026

Câștigătoarea Cupei României 2024 a continuat la începutul acestui an tradiția pozei de grup la bustul gol

Divizionara secundă Corvinul Hunedoara a impresionat în 2024 nu numai prin câștigarea Cupei României în fața formației de Liga 1 Oțelul Galați (5-4 după executarea loviturilor de departajare, 2-2 la finalul timpului regulamentar), ci și prin poza de grup de la sfârșitul meciului, în care jucătorii antrenați de Florin Maxim, la bustul gol, și-au arătat „pătrățelele” lucrate funcțional, cu propriul corp.

Corvinul și 'pătrățelele"

A fost unul dintre secretele succesului: o condiție fizică impresionantă a jucătorilor, care fac astfel de exerciții de mai multe ori pe săptămână, pentru a-și consolida musculatura.

La început de 2026, corviniștii, aflați pe locul 1 în Liga a doua, neînvinși după 17 etape, au făcut cantonamentul de iarnă în Antalya. La finalul acestuia, actualii jucători au făcut din nou poza de grup la bustul gol, arătându-și „pătrățelele”.

„Lucrează minim patru antrenamente de forță pe săptămână. Le place să arate bine”, explică pentru Sport.ro antrenorul principal Florin Maxim, care îl are drept colaborator în domeniu pe preparatorul fizic Cătălin Ojiga, cu care a lucrat și când antrena echipa din Șelinbăr și care a studiat în Spania.

Explicația antrenorului în 2024

„Mai facem și cu greutăți, dar, în mare parte, facem funcțional, adică cu propriul corp și cu benzi elastice. Mai fac și băieții separat, dar încercăm ca exercițiile impuse de noi să fie suficiente, să nu facă de capul lor. Iar în sensul ăsta, le transmitem informațiile corecte. Lucrăm și cu un nutriționist, cât putem să o facem la condiția noastră, la nivel de vitaminizare, de hrană, le explicăm ce înseamnă o alimentație corectă, o hidratare corectă. Nu e simplu, pentru că la nivelul acesta jucătorii au niște concepții deja dobândite, e greu să-i mai schimbi, nu sunt copii. Dar au fost receptivi și au încercat să urmeze sfaturile noastre”, dezvăluia Maxim în 2024 pentru Sport.ro.