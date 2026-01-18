Robert Niță a făcut atmosferă la emisiunea „Play On Sport”. Fostul atacant al Rapidului s-a tachinat într-o manieră amuzantă cu un telespectator.

Robert Niță, show la „Play On Sport”

Urmăritorul fidel al producției transmise în exclusivitate de VOYO a glumit cu Niță, transmițându-i că are o alarmă cu vocea lui care îl face să își înceapă ziua direct nervos.

„Să trăiască prietenul meu, Niță! Alarma cu vocea lui încă funcționează, doar că încep ziua direct nervos” - a fost mesajul citit de moderatorul Costin Ștucan.

Replica lui Niță care a stârnit râsul

Robert Niță nu a rămas dator. Fostul vârf al alb-vișiniilor a răspuns într-un registru asemănător.

„Bună dimineața, Bogdan! Trezește-te! Să ai o zi bună! Așa vei ajunge și tu cineva. Cu respect, Robert Niță” - a fost replica sa, cu care i-a făcut să râdă pe Costin Ștucan, Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

