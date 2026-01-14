Evident nu este vorba despre o revenire ca fotbalist, ci de o poziție în cadrul clubului Chindia Târgoviște.

Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște

La trei ani după ce a decis să pună punct carierei de fotbalist, Gardoș a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al clubului din Liga 2.

”Bine ai venit la Chindia, Florin Gardoș! Ne face plăcere să anunțăm intrarea lui Florin Gardoș în structura managerială a clubului nostru. Fost internațional și jucător la Southampton, Steaua sau Universitatea Craiova, Florin Gardoș este absolvent al programului UEFA Executive Master for International Players, care l-a pregătit pentru rolul pe care îl va avea la Chindia.

Din poziția sa, cea de manager general, Florin va contribui la crearea și implementarea strategiei de conducere a Chindiei, alături de președintele Marius Pavel. Florin Gardoș a semnat un contract pe 3 ani și jumătate cu Chindia. Ne dorim stabilitate, progres constant și o nouă viziune pentru fotbalul din Târgoviște. Îi dorim mult succes lui Florin în noul rol!”, se arată în anunțul clubului.

