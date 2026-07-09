David Matei, titularul U21 din sezonul trecut pentru campioana Universitatea Craiova, a rămas pe bancă în victoria oltenilor din Ungaria, 4-1 împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk.

Sorin Cârțu a analizat decizia lui Filipe Coelho în cazul lui David Matei

Sorin Cârțu, în calitate de președinte de onoare al grupării din Bănie, a explicat că Filipe Coelho a preferat să fie mai prudent la un meci de cupe europene față de o partidă din campionat.

„Meciurile astea de cupele europene au un specific, meciurile de campionat au un alt specific. Probabil că nu s-a potrivit. Nu intru în strategia pe care a făcut-o Coelho, dar primul lucru e să-ţi iei o marjă de siguranţă pentru ceea ce urmează. Ei aveau ritm faţă de noi, sunt în plin campionat.

Este al treilea meci cum ar veni. E greu, foarte greu. Te gândeşti ca antrenor să rişti cât mai puţin şi să găseşti soluţiile cele mai bune ca să tranşezi partida. Coelho nu cred că se gândea să bată cu 5-1 sau 4-1. Nu ştiai ce întâlneşti, adversarul, reacţia sa”, a declarat Sorin Cârţu, la televiziunea Prima Sport.

36 de meciuri, cinci goluri și două pase de gol a adunat David Matei la Universitatea Craiova în sezonul trecut.

de meciuri, cinci goluri și două pase de gol a adunat David Matei la Universitatea Craiova în sezonul trecut. 1.700.000 de euro este cota de piață pe Transfermarkt a adolescentului cu două selecții pentru naționala României.

Debut cu dreptul pentru Universitatea Craiova în noul sezon

Universitatea Craiova a învins-o în deplasare, scor 4-1, pe ML Vitebsk (Belarus), în prima manșă a turului I preliminar al Ligii Campionilor. Partida s-a disputat pe Stadionul Mezokovesdi Varosi din Ungaria și a reprezentat primul meci din sezon al campioanei României.

Pentru olteni au marcat Baiaram (4), Al Hamlawi (24 și 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de către Gromyko în minutul 20.

Returul de pe „Ion Oblemenco” este programat să se desfășoare peste o săptămână, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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