Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Alexandru Chipciu vrea să își ia revanșa contra Craiovei în Supercupa României

Ambele formații au obținut rezultate bune la debutul în cupele europene. Universitatea Craiova este ca și calificată în turul 2 preliminar din Champions League după 4-1 contra lui ML Vitebsk, în timp ce U Cluj a remizat contra lui Dinamo Kiev, 0-0, și așteaptă returul de acasă.

Alexandru Chipciu vrea să își ia revanșa, după ce în finalul sezonului trecut U Cluj a pierdut atât finala Cupei României, cât și șansele la campionat după eșecurile suferite contra Universității Craiova. Căpitanul ardelenilor se așteaptă la o atmosferă infernală în Bănie.

De asemenea, Chipciu așteaptă sprijin masiv din partea suporterilor lui U Cluj la returul cu Dinamo Kiev de joia viitoare. În cazul unei victorii, echipa lui Cristiano Bergodi va înfrunta PAOK Salonic în turul 2 preliminar din Europa League.

"Mergem și după Supercupă, nu avem ce să facem. Fugim după toți iepurii. Și anul trecut am fugit după doi și n-am mai prins nicio ureche. Mergem la Supercupă, mergem și la returul cu Dinamo Kiev și apoi vedem ce ne va oferi fotbalul.

Suporterii din oraș, dar și soția mea, mi-au spus că vor să meargă la Salonic. Păcat că nu mai e Răzvan Lucescu la Salonic, dar eu le-am spus să aștepte, să vedem cum e și Dinamo Kiev.

În Supercupă ne așteaptă iar oltenii cu stadionul plin să ne intimideze. Sperăm să le răspundem pe măsură în termeni de fotbal. Apoi, aștept să batem recordul de asistență și să nu mai fie niciun bilet (n.r - la returul cu Dinamo Kiev). Avem un dezavantaj că e pista aia. Dacă nu ar fi fost pista, 20.000 de oameni ar fi pus o presiune fantastică, dar asta e. Nu cred că o să mai prind un stadion nou construit la Cluj. Doar să pună niște scaune pe pista aia de atletism...", a spus Chipciu, după Dinamo Kiev - U Cluj, la microfonul PRO TV,