FCSB zâmbește! Viitoarea adversară de top din Europa League a încasat o căruță de goluri acasă în ultima etapă
Surpriză mare în meciul Feyenoord Rotterdam - NEC Nijmegen din Eredivisie.

Feyenoord, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a fost învinsă de revelaţia NEC Nijmegen cu scorul de 4-2, duminică, la Rotterdam, într-o partidă din etapa a 13-a primei ligi olandeze de fotbal.

Leo Sauer (45+4) şi Bart Nieuwkoop (56) au marcat golurile gazdelor, antrenate de fostul mare fotbalist Robin van Persie (foto), în timp ce pentru NEC au înscris Bryan Linssen (37), Noe Lebreton (69) şi Kento Shiogai, ”eroul” japonez de 20 de ani cu o dublă decisivă (84 și 90+1).

Sâmbătă, campioana PSV Eindhoven a întrecut-o pe NAC Breda cu 1-0, în deplasare, prin golul lui Guus Til (36). Internaţionalul român Dennis Man a jucat 70 de minute la lider.

Tot sâmbătă, Ajax Amsterdam a pierdut acasă cu Excelsior Rotterdam, 1-2, aceasta fiind a doua înfrângere consecutivă a ''lăncierilor'' în Eredivisie.

Go Ahead Eagles a fost învinsă de Heracles cu 4-2, la Almelo.

Feyenoord, 2-4 acasă după ce a condus cu 2-1, dar rămâne pe locul 2 în clasament

În urma acestei etape, PSV Eindhoven şi-a consolidat poziţia de lider, cu 34 de puncte, urmată de Feyenoord, 28 puncte, AZ Alkmaar, 24 puncte, NEC Nijmegen, 21 puncte, FC Utrecht, 20 puncte, Ajax, 20 puncte, etc.

FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 1-0, în deplasare, în prima etapă din Europa League, iar meciul cu Feyenoord va avea loc în data de 11 decembrie, la Bucureşti. Info: Agerpres

