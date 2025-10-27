Duminică s-au disputat partidele din cadrul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.
Timp de 14 etape, cele mai bune opt echipe la final de sezon regular din cele două serii vor lupta pentru titlul de campioană a competiției și șansa de a reprezenta România în UEFA Youth League.
Farul Constanța și U Cluj merg ceas
Meciurile de debut în faza play-off-ului au reprezentat cel de-al 12-lea meci al sezonului în campionat și, în același timp, cea de-a 12-a victorie înregistrată pentru Farul și „U” Cluj (foto).
Constănțenii au învins pe teren propriu UTA Arad, scor 5-1, în timp ce clujenii au trecut, în deplasare, de FC Bacău, scor 5-0, scrie Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.
Astfel, cele două conduc în clasamentul play-off-ului, ambele cu câte 20 de puncte în cont.
FCSB, campioana en-titre, pe locul 3, urmată de Rapid
În urma lor se află FCSB, actuala deținătoare a titlului în competiție, cu 15 puncte, care a remizat în meciul împotriva celor de la CFC Argeș, într-un spectaculos 3-3.
De acest egal a profitat Rapid, care după victoria cu AFK Csikszereda, scor 3-0, s-a apropiat la un singur punct de ultima treaptă a podiumului, mai scrie FRF.
Rezultatele din etapa 1 play-off/play-out Liga de Tineret
Duminică, 26 octombrie
PLAY-OFF
FC Bacău – Universitatea Cluj 0-5
FC Rapid 1923 – AFK Csikszereda 3-0
FCSB – CFC Argeș 3-3
Farul Constanța – UTA Arad 5-1
PLAY-OUT EST
CS Dinamo București – Concordia Chiajna 3-3
FC Voluntari – FC Botoșani 2-4
ACS Sport Team – Politehnica Iași 0-5
LPS Buzău – Steaua București 0-0
PLAY-OUT VEST
CFR Cluj – ACS Petrolul 52 0-0
Sepsi OSK – Kids Tâmpa 1-1
Viitorul Cluj – Universitatea Craiova 0-3
Daco-Getica București – Știința Poli Timișoara 1-6
