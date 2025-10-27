Duminică s-au disputat partidele din cadrul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.

Timp de 14 etape, cele mai bune opt echipe la final de sezon regular din cele două serii vor lupta pentru titlul de campioană a competiției și șansa de a reprezenta România în UEFA Youth League.

Farul Constanța și U Cluj merg ceas



Meciurile de debut în faza play-off-ului au reprezentat cel de-al 12-lea meci al sezonului în campionat și, în același timp, cea de-a 12-a victorie înregistrată pentru Farul și „U” Cluj (foto).

Constănțenii au învins pe teren propriu UTA Arad, scor 5-1, în timp ce clujenii au trecut, în deplasare, de FC Bacău, scor 5-0, scrie Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Astfel, cele două conduc în clasamentul play-off-ului, ambele cu câte 20 de puncte în cont.

FCSB, campioana en-titre, pe locul 3, urmată de Rapid



În urma lor se află FCSB, actuala deținătoare a titlului în competiție, cu 15 puncte, care a remizat în meciul împotriva celor de la CFC Argeș, într-un spectaculos 3-3.

De acest egal a profitat Rapid, care după victoria cu AFK Csikszereda, scor 3-0, s-a apropiat la un singur punct de ultima treaptă a podiumului, mai scrie FRF.

Rezultatele din etapa 1 play-off/play-out Liga de Tineret



Duminică, 26 octombrie

PLAY-OFF

FC Bacău – Universitatea Cluj 0-5

FC Rapid 1923 – AFK Csikszereda 3-0

FCSB – CFC Argeș 3-3

Farul Constanța – UTA Arad 5-1

PLAY-OUT EST

CS Dinamo București – Concordia Chiajna 3-3

FC Voluntari – FC Botoșani 2-4

ACS Sport Team – Politehnica Iași 0-5

LPS Buzău – Steaua București 0-0

PLAY-OUT VEST

CFR Cluj – ACS Petrolul 52 0-0

Sepsi OSK – Kids Tâmpa 1-1

Viitorul Cluj – Universitatea Craiova 0-3

Daco-Getica București – Știința Poli Timișoara 1-6

Info: FRF

Foto: Academia FC Universitatea Cluj

