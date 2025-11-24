FCSB, campioana ultimelor două ediții, a devenit un etalon al mediocrității, în acest sezon intern! Și drama șefilor clubului e că semnele prăbușirii au apărut destul de devreme, încă din primele partide ale sezonului, însă ei au tot fugit de această realitate.

Explicția ține de faptul că foarte puțini oameni, inclusiv din afara clubului, au crezut că FCSB poate avea o cădere atât de drastică, de la un sezon la altul. Mult timp, mai ales în timpul verii, rezultatele dezolante din campionat au fost puse pe seama parcursului din preliminariile cupelor europene. Apoi însă, odată ce această etapă s-a încheiat și FCSB a intrat în grupa de Europa League, criza din campionat nu doar că n-a dispărut, dar chiar s-a adâncit!

Astăzi, când cea mai mare parte a sezonului regulat a trecut deja – suntem în etapa a 17-a din cele 30 din sezonul regulat – FCSB ocupă o poziție șocantă în clasament. De aici, reacția lui Gigi Becali după 1-1 cu Petrolul, în weekend.

FCSB, cel mai slab campionat de când avem play-off și play-out

În acest moment, la FCSB nu se mai gândește nimeni la câștigarea titlului. Obiectivul s-a schimbat din mers pe fondul rezultatelor slabe. Iar ștacheta a fost coborâtă mult!

Acum, FCSB speră doar la o clasare în Top 6 prin care să meargă în play-off. Pentru că aici se dau biletele pentru viitorul sezon al cupelor europene. Există și alternativa Cupei României, însă acolo totul se poate nărui într-un singur meci!

Revenind la situația roș-albaștrilor din momentul de față, ea confirmă că FCSB are cel mai slab campionat, de când avem sistemul cu play-off și play-out. În ultimul deceniu, niciodată nu s-a mai întâmplat ca FCSB să fie atât de jos în clasament, după 17 etape, cu atât de puține puncte! Iată confirmarea acestei crize fără precedent:

*Sezonul trecut (după 17 etape): 27 de puncte, locul 5

*2023-2024: 37 de puncte, locul 1

*2022-2023: 26 de puncte, locul 5

*2021-2022: 37 de puncte, locul 2

*2020-2021: 38 de puncte, locul 1

*2019-2020: 27 de puncte, locul 6

*2018-2019: 34 de puncte, locul 2

*2017-2018: 38 de puncte, locul 1

*2016-2017: 34 de puncte, locul 1

*2015-2016: 30 de puncte, locul 3

