Campioana a ajuns pe locul 10 și riscă să piardă contactul cu zona play-off-ului, iar tensiunea crește în jurul echipei.

În acest context, Mihai Stoica a încercat să explice situația printr-o comparație cu Liverpool, campioana Angliei din sezonul trecut și una dintre cele mai puternice echipe din Europa.

MM Stoica: „Liverpool a dat 500 de milioane și e pe 11”

Directorul sportiv al roș-albaștrilor a vorbit despre forma slabă a FCSB-ului și a arătat că problemele pot apărea chiar și la cluburi uriașe, indiferent de investiții.

„Liverpool a câștigat campionatul anul trecut. Toată lumea a fost în admirația lui Arne Slot, incredibil, fără să facă niciun transfer, a venit după Klopp, și toți spuneau că echipa va cădea.

Au făcut transferuri de 500 de milioane de euro: Isak – 150 de milioane, Wirtz cu bonusuri tot spre 150, Ekitike 95, Kerkez… au dat 30 de milioane și pe Leoni de la Parma, care e accidentat și nici nu joacă. Sunt pe locul 11. Au pierdut acasă 3-0 cu Nottingham Forest”, a spus MM Stoica la Fanatik.

La momentul redactării acestui articol, FCSB se situează pe locul #10 în Superliga României, cu 21 de puncte adunate din cinci victorii, șase remize și șase înfrângeri.

Pentru campioană urmează o deplasare de foc joi, când vor da piept cu Steaua Roșie Belgrad în Europa League. Doar trei zile mai târziu, vor face deplasarea la Farul, iar alte trei zile mai târziu, vor face naveta la Arad, pentru duelul din Cupă cu UTA.

