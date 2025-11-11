Play-off-ul Ligii de Tineret a ajuns deja la etapa cu numărul 3, dar campioana en-titre FCSB, care are o campanie excelentă în UEFA Youth League (foto - Mihai Toma, marcator în returul 3-2 cu Lokomotiva Zagreb), și-a cam luat adio de la un nou titlu.

Lupta pentru titlul de campioană se dă între liderul invincibil Farul Constanța și U Cluj.

Farul Constanța și U Cluj luptă pentru titlul de campioană



Cele două formații care au dominat încă de la start acest campionat s-au impus și în meciurile din această rundă, Farul pe terenul Rapidului, scor 2-0, iar U Cluj acasă cu FK Csikszereda, tot 2-0.

În urma acestor rezultate, diferența dintre primul loc, ocupat de Farul, și locul trei, ocupat de Rapid, a ajuns la 9 puncte (26 vs 17).

U Cluj este pe locul secund, cu 24 de puncte, cu 2 mai puține decât Farul, constănțenii având victorii pe linie înregistrate în sezonul regular și play-off, nu mai puțin de 14!

Campioana FCSB are 16 puncte (cu golaveraj negativ) și rămâne fără succes în play-off după ce a remizat în meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, scor 2-2.

Clasamentul din play-off-ul Ligii de Tineret

