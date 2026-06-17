Cap de serie la tragerea la sorți, FCSB va da peste FK Auda, formație care a terminat pe locul 3 în campionatul Letoniei.

Roș-albaștrii au evitat nume precum Hajduk Split, LNZ Cherkasy, Zimbru Chișinău sau Panevezys și pornesc cu prima șansă la calificare în fața letonilor.

Cine este FK Auda, prima adversară a FCSB-ului din turul 2 preliminar al UEFA Conference League

Fondat în 1969, FK Auda este un club din Kekava, localitate aflată în apropierea capitalei Riga.

Deși are o istorie de peste 50 de ani, formația letonă a început să conteze cu adevărat în fotbalul din această țară abia în ultimii ani.

Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.

FK Auda are un lot cotat la 4,45 milioane de euro

În ultimele două sezoane, letonii au disputat 10 meciuri în preliminariile UEFA Conference League și au înregistrat cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Lotul echipei este evaluat la 4,45 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este chiar căpitanul Eduards Daskevics, winger în vârstă de 23 de ani, cotat la 400.000 de euro.