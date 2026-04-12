Cota de piață a lui Mario Tudose (21 de ani) a crescut după ultima actualizare realizată de platforma de specialitate Transfermarkt.

Fundașul central al celor de la FC Argeș a înregistrat un salt important, iar valoarea sa a ajuns la 1,5 milioane de euro.

Evoluția vine în contextul unui sezon solid, în care tânărul jucător s-a impus ca titular de bază în echipa din Trivale.

Gigi Becali îl vrea pe Mario Tudose la FCSB

Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că este interesat de serviciile lui Mario Tudose, iar în trecut și Dinamo a urmărit situația sa.

La începutul sezonului, Tudose era cotat la 700.000 de euro, iar la finalul anului 2025 ajunsese la 1 milion de euro.

În actuala stagiune, Mario Tudose a bifat 37 de meciuri și a reușit două pase decisive pentru FC Argeș, una dintre echipele surpriză ale sezonului.

Formația piteșteană, nou promovată, s-a calificat în play-off și ocupă locul 5, cu 29 de puncte, la două lungimi de Dinamo.

FC Argeș dorește cel puțin trei milioane de euro pentru Tudose

Președintele Dani Coman a explicat recent situația ucătorului și a transmis că interesul pe piața transferurilor este real, dar discuțiile nu s-au materializat încă într-o propunere oficială.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off ca și cota băieților noștri să crească. În timpul sezonului regular vorbeam despre o nou-promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off. (...) Prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus. Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții”, a spus Dani Coman, potrivit DigiSport.