Eroul Argentinei a jucat cu un deget rupt tot Mondialul: ”Sufăr în fiecare zi!”

Emiliano Martinez, eroul din poarta naționalei ”Albiceleste”, a făcut o confesiune șocantă chiar cu câteva ore înainte de meciul contra Spaniei.

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”Dibu” Martinez a dezvăluit că, pe tot parcursul Campionatului Mondial, a apărat cu un deget rupt la mâna dreaptă.

Emiliano Martinez s-a ales cu fractura în finala Europa League, când Aston Villa a învins-o cu 3-0 pe Freiburg. Portarul argentinian a evitat să se opereze înainte de Mondial, de teamă că va rata turneul final.

”Încă mă doare. Sufăr în fiecare zi, dar știam că va trebui să învăț să mă descurc cu problema de la mână.

După ce am câștigat o finală cu un deget rupt, medicii mi-au spus că voi avea nevoie de o operație. Am făcut tot ce am putut pentru a o evita, consultând specialiști din Anglia, Statele Unite și din alte țări.

Scaloni mi-a scris că, indiferent de starea mea, voi face parte din echipă. La început nici măcar nu puteam să mă antrenez, iar cu două zile înainte de debut aveam foarte multe îndoieli.

După meciul cu Egipt, am început din nou să mă antrenez normal. Am încetat să mă mai gândesc la asta, iar acum mă simt mult mai bine”, a spus Emiliano Martinez.