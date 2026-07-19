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„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

„Ideea Super Ligii nu este una rea” Ronaldo Nazario, despre marele proiect al lui Perez

Ronaldo se așteaptă ca Spania să învingă fără probleme reprezentativa Argentinei. Campionul mondial din 1994 și 2002, finalist în 1998, mizează pe posesia „Furiei Roja” ca principală armă.

Ronaldo Nazario, verdict înainte de Spania - Argentina

„Cred că Spania va câștiga ușor împotriva Argentinei. Pentru mine, campioana trebuia să fie una dintre Spania sau Franța, astfel cred că Spania va avea un meci ușor.

Nu cred că Argentina are puterea să schimbe situația dacă Spania conduce cu unul sau două goluri, pentru că Spania va avea posesia tot timpul”, a transmis Ronaldo Nazario, pe contul său de TikTok, în dialog cu Denilson.

Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026

Finala Spania - Argentina se va juca astăzi, începând cu ora 22:00, și va fi redată LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele probabile:

Spania (4-2-3-1): Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente.

Argentina (4-4-2): Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.