Steliano Filip vrea să revină pe teren. Liber de contract de mai bine de un an, fostul căpitan al lui Dinamo încă este la mare căutare.

Steliano Filip is back!



Fundașul stânga în vârstă de 30 de ani a primit oferte din România, în prima ligă, cât și în eșalonul secund. Fotbalistul născut la Buzău a dezvăluit pentru Sport.ro că pe lângă interesul din România, acesta ar avea discuții și cu formații din străinătate.



Ultima oară, fundașul stânga a îmbrăcat tricoul clubului maghiar Mezokovesd de care s-a despărțit la începutul anului 2024.



"Am discuții, chiar am discuții și în România, și în Liga 1, în Liga 2, și în străinătate. Aștept să văd zilele viitoare dacă se concretizează ceva, fiindcă am stat foarte mult pe bară și chiar vreau să reintru în circuit", a spus Steliano Filip, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Cariera lui Steliano Filip

De-a lungul carierei, Steliano Filip a evoluat pentru echipe precum Dinamo, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și AE Larisa.



A fost căpitan al lui Dinamo pentru o perioadă lungă de timp, club alături de care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016-2017.