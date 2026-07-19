Eliminat în optimi de Spania (0-1), Cristiano Ronaldo se bucură acum din plin de vacanță înainte de startul noului sezon din Arabia Saudită, alături de Georgina.

Până în prezent, pe acest stadion s-au disputat deja şapte meciuri, care au scris pagini importante de istorie. Până acum, peste 560.000 de suporteri au trecut prin turnicheţi, informează news.ro.

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Înainte de meciul care a dus la eliminarea Portugaliei, Ronaldo a confirmat faptul că aceasta a fost ultima sa Cupă Mondială.

”Vreau să mă bucur de ea cât mai mult posibil, pentru că va fi ultima mea Cupă Mondială, da”, spunea Ronaldo.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei sunt fabuloase. A bifat 233 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 146 de ori și să ofere alte 46 de pase decisive.

A reușit să cucerească și trei trofee alături de naționala țării sale: EURO 2016, dar și UEFA Nations League în 2019 și 2025.

Spania - Argentina, ora 22:00 | Echipele probabile: