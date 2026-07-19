VIDEO Ce a postat Cristiano Ronaldo, în ziua finalei Spania - Argentina

Ce a postat Cristiano Ronaldo, în ziua finalei Spania - Argentina CM 2026
SPORT.RO
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Finala Cupei Mondiale se va disputa duminică, de la ora 22:00, între Spania și Argentina.

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Din articol
  • Stadionul New York New Jersey va găzdui finala Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Spania şi Argentina. Arena are o capacitate de 82.500 de locuri.

Până în prezent, pe acest stadion s-au disputat deja şapte meciuri, care au scris pagini importante de istorie. Până acum, peste 560.000 de suporteri au trecut prin turnicheţi, informează news.ro.

Cristiano Ronaldo se bucură din plin de vacanță alături de Georgina

Eliminat în optimi de Spania (0-1), Cristiano Ronaldo se bucură acum din plin de vacanță înainte de startul noului sezon din Arabia Saudită, alături de Georgina.

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Înainte de meciul care a dus la eliminarea Portugaliei, Ronaldo a confirmat faptul că aceasta a fost ultima sa Cupă Mondială.

”Vreau să mă bucur de ea cât mai mult posibil, pentru că va fi ultima mea Cupă Mondială, da”, spunea Ronaldo.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei sunt fabuloase. A bifat 233 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 146 de ori și să ofere alte 46 de pase decisive.

A reușit să cucerească și trei trofee alături de naționala țării sale: EURO 2016, dar și UEFA Nations League în 2019 și 2025.

Spania - Argentina, ora 22:00 | Echipele probabile:

  • Spania: Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente
  • Argentina: Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni
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