Din articol Andrea Compagno și-a anunțat iminenta revenire pe teren

FCSB stă acum într-un singur vârf veritabil de careu, Daniel Bîrligea (26 de ani), dar drama roș-albaștrilor e că s-a ajuns aici exclusiv din cauza deciziilor proaste ale patronului Gigi Becali. Când echipa era pe val, latifundiarul din Pipera a „reușit“ să-l îndepărteze din lot pe italianul Andrea Compagno (30 de ani) care avea cifre bune: 55 de meciuri, 20 de goluri pentru FCSB. Atât de rău i s-a pus pata pe italian, încât l-a dat în China, la Tianjin Jinmen Tiger, pentru doar 120,000 de euro! Asta în condițiile în care FCSB l-a luat pe Compagno, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro!

Andrea Compagno, campion în Coreea de Sud cu Jenobuk

Andrea Compagno și-a anunțat iminenta revenire pe teren Șutul în fund luat de la Gigi Becali s-a dovedit a fi un mare pas înainte pentru Compagno. Pentru că, în China, a strălucit în singurul sezon în care a jucat la Tianjin Jinmen Tiger (19 goluri și 1 pasă de gol), după care a semnat cu Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), formație alături de care a realizat eventul. Contribuția lui Compagno la aceste rezultate? Uriașă: 18 goluri în 33 de meciuri. Din păcate pentru Compagno, el s-a „rupt“ în meciul cu Suwon (2-0), cel care a făcut-o pe Jeonbuk campioană pe 18 octombrie 2025. Cu o ruptură de ligamente, italianul stă pe tușă, dar se preconizează că va reveni pe teren, în iunie sau iulie. Acum, chiar Compagno a confirmat această informație, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu suporterii clubului. Aici, Andrea, vesel, a acordat autografe, a făcut poze cu fanii și i-a învățat să spună „Ciao“ în italiană, după cum se poate vedea aici.

„Când te întorci pe teren?“, a fost întrebat Compagno de un suporter îngrijorat, în condițiile în care, în acest sezon, fără Compagno, Jeonbuk e deja la 6 puncte de liderul FC Seoul. „În curând. În foarte scurt timp“, a răspuns Compagno care a ratat deja 22 de meciuri ale celor de la Jeonbuk.

