VIDEO Fostul golgheter al FCSB-ului revine: „În foarte scurt timp!“

Fostul golgheter al FCSB-ului revine: „În foarte scurt timp!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimii ani, printrei cei mai apreciați atacanți ai roș-albaștrilor s-a numărat și un fotbalist de care patronul Gigi Becali și-a cam bătut joc. 

TAGS:
Andrea CompagnoFCSBJeonbuk HyundaiJeonbuk
Din articol

FCSB stă acum într-un singur vârf veritabil de careu, Daniel Bîrligea (26 de ani), dar drama roș-albaștrilor e că s-a ajuns aici exclusiv din cauza deciziilor proaste ale patronului Gigi Becali.

Când echipa era pe val, latifundiarul din Pipera a „reușit“ să-l îndepărteze din lot pe italianul Andrea Compagno (30 de ani) care avea cifre bune: 55 de meciuri, 20 de goluri pentru FCSB. Atât de rău i s-a pus pata pe italian, încât l-a dat în China, la Tianjin Jinmen Tiger, pentru doar 120,000 de euro! Asta în condițiile în care FCSB l-a luat pe Compagno, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro!

Andrea Compagno, campion în Coreea de Sud cu Jenobuk

  • Compagno
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Andrea Compagno și-a anunțat iminenta revenire pe teren

Șutul în fund luat de la Gigi Becali s-a dovedit a fi un mare pas înainte pentru Compagno. Pentru că, în China, a strălucit în singurul sezon în care a jucat la Tianjin Jinmen Tiger (19 goluri și 1 pasă de gol), după care a semnat cu Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), formație alături de care a realizat eventul. Contribuția lui Compagno la aceste rezultate? Uriașă: 18 goluri în 33 de meciuri.

Din păcate pentru Compagno, el s-a „rupt“ în meciul cu Suwon (2-0), cel care a făcut-o pe Jeonbuk campioană pe 18 octombrie 2025. Cu o ruptură de ligamente, italianul stă pe tușă, dar se preconizează că va reveni pe teren, în iunie sau iulie.

Acum, chiar Compagno a confirmat această informație, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu suporterii clubului. Aici, Andrea, vesel, a acordat autografe, a făcut poze cu fanii și i-a învățat să spună „Ciao“ în italiană, după cum se poate vedea aici.

Publicitate

Când te întorci pe teren?“, a fost întrebat Compagno de un suporter îngrijorat, în condițiile în care, în acest sezon, fără Compagno, Jeonbuk e deja la 6 puncte de liderul FC Seoul.

În curând. În foarte scurt timp“, a răspuns Compagno care a ratat deja 22 de meciuri ale celor de la Jeonbuk.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”
Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”
ULTIMELE STIRI
Arsenal, cea mai bună apărare din marile campionate ale Europei: recordul atins după victoria cu Burnley
Arsenal, cea mai bună apărare din marile campionate ale Europei: recordul atins după victoria cu Burnley
Anglia „fierbe“: Arsenal poate deveni campioană, diseară. Singura condiție necesară
Anglia „fierbe“: Arsenal poate deveni campioană, diseară. Singura condiție necesară
Ce lovitură! Starul Barcelonei ”s-a rupt” și ratează Cupa Mondială
Ce lovitură! Starul Barcelonei ”s-a rupt” și ratează Cupa Mondială
Marius Șumudică a ales noul antrenor de la Rapid: ”Îmi doresc să vină. Va reuși”
Marius Șumudică a ales noul antrenor de la Rapid: ”Îmi doresc să vină. Va reuși”
Manchester City s-a mișcat repede! Acord total cu înlocuitorul lui Pep Guardiola
Manchester City s-a mișcat repede! Acord total cu înlocuitorul lui Pep Guardiola
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român

Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român



Recomandarile redactiei
Anglia „fierbe“: Arsenal poate deveni campioană, diseară. Singura condiție necesară
Anglia „fierbe“: Arsenal poate deveni campioană, diseară. Singura condiție necesară
Marius Șumudică a ales noul antrenor de la Rapid: ”Îmi doresc să vină. Va reuși”
Marius Șumudică a ales noul antrenor de la Rapid: ”Îmi doresc să vină. Va reuși”
Arsenal, cea mai bună apărare din marile campionate ale Europei: recordul atins după victoria cu Burnley
Arsenal, cea mai bună apărare din marile campionate ale Europei: recordul atins după victoria cu Burnley
Ce lovitură! Starul Barcelonei ”s-a rupt” și ratează Cupa Mondială
Ce lovitură! Starul Barcelonei ”s-a rupt” și ratează Cupa Mondială
Manchester City s-a mișcat repede! Acord total cu înlocuitorul lui Pep Guardiola
Manchester City s-a mișcat repede! Acord total cu înlocuitorul lui Pep Guardiola
Alte subiecte de interes
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! Cât valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! Cât valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește în China! La câte goluri a ajuns
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește în China! La câte goluri a ajuns
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!