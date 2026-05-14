Antrenorul „blocat" de Mihai Stoica, la FCSB, i-a dat decisiva: „Asta am înțeles eu..."

În haosul de la FCSB se fac, mai nou, și reglări de conturi. După cum vedem acum, în cazul unui transfer ratat, care a devenit o „bilă neagră“ pentru președintele Consiliului de Administrație.

La ce haos e la FCSB, la ora actuală, finalul sezonului, când va veni, nu poate fi decât o binecuvântare pentru toți cei de la club! 

Faptul că echipa campioană e incapabilă de a-și găsi antrenor principal, deși Mirel Rădoi a plecat acum 24 de zile (!), spune totul despre debandada roș-albastră. Iar această situație e savurată din plin de Marius Șumudică (55 de ani). Pentru că tentativele sale repetate, de a ajunge pe banca FCSB-ului, au fost sortite eșecului. De fiecare dată, din cauza unui singur om: Mihai Stoica.

Ofri Arad, un jucător-fantomă, la FCSB

Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
Marius Șumudică dă în Mihai Stoica, folosindu-se de... Ofri Arad!

În ultimele săptămâni, acest duel de la distanță, Marius Șumudică – Mihai Stoica, s-a tot intensificat. Și, ca de obicei, învingător a ieșit oficialul bucureștenilor, în condițiile în care pista „Șumudică la FCSB“ a „murit“. Încă o dată!

Fiert“ din cauza acestei situații, fostul rapidist s-a răzbunat. Cum? „Fluturând“ transferul ratat al israelianului Ofri Arad (27 de ani), la Fanatik. Aici, Șumudică a tot vorbit despre această mutare neinspirată, efectuată cu aprobarea lui Mihai Stoica, pentru a-l pune pe acesta într-o lumină nefavorabilă în ochii patronului Gigi Becali.

Tot aștept să-l văd și eu pe Ofri Arad ăla, Ofri Timișoara sau cum îl cheamă, Timișoara, Ofri Jimbolia, cum îl cheamă. Ofri Arad… să-l văd și eu pe băiatul ăsta ce poate. Am înțeles că s-au dat 450,000 pe el. Vreau să văd ce poate să ne ofere, că a venit cu surle și trâmbițe și văd că nu joacă deloc, absolut deloc. Nu știu ce se întâmplă. E accidentat? Nu-i place lui Gigi? Sau nu-i place lui Filip? Mă așteptam, că tot zice că are nevoie de mijlocaș, mijlocaș, mijlocaș. Tot a zis că are nevoie de mijlocaș. OK, a venit Ofri Arad, s-au dat bani pe el, cum s-a dat și pe Duarte… Cine a făcut transferurile astea? Nici cu Slobozia nu pot să îl văd pe Arad? În play-out!?“, a spus Șumudică.

De când a ajuns, la FCSB, în iarnă, Ofri Arad are un bilanț dezolant: 4 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol și 113 minute pe teren!

