LIVE VIDEO Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO

Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emisiunea Fața la Joc se vede duminica de la 13:30 în direct la PRO TV și LIVE pe VOYO.

TAGS:
fata la jocDaniel PancuSorin ParaschivPro TVVoyo
Din articol

Emisiunea Fața la Joc vine cu o nouă ediție plină de spectacol și de povești neauzite din lumea sportului.

Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc

Pentru ediția aceasta din 24 mai, Costin Ștucan îi va avea invitați pe Daniel Pancu, Sorin Paraschiv și Cătălin Oprișan. Emisiunea va avea loc duminica de la 13:30 în direct la PRO TV și LIVE pe VOYO.

Cei patru vor vorbi despre Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, care se va vedea în exclusivitate pe VOYO.

Pe lângă asta, Daniel Pancu și Sorin Paraschiv vin la pachet cu povești fabuloase din fotbalul românesc, dar și cu informații extrem de interesante legate de viitorul actualului tehnician de la CFR Cluj.

UEFAntasticii revin pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

  • Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
  • Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
  • Antrenor principal: Cosmin Olăloriu
  • Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
  • Antrenor portari: Vasile Iordache
  • Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

  • Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
  • Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
  • Antrenor principal: Răzvan Lucescu
  • Antrenor secund: Marian Rada
  • Medic: Marian Dumitru
  • Maseur: Gică Păun
  • Magazioner: Cornel Mateiași
  • Team Manager: Mihai Stoica
  • Ofițer de presă: Cristi Costache
  • Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Sovre.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Autoironia anului, în emisiunea Fața la joc: ”Erau Capello cu R9, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin”
Autoironia anului, în emisiunea Fața la joc: ”Erau Capello cu R9, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin”
Fața la joc! a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan
Fața la joc! a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan
Ioana State și Codin Maticiuc, invitați în emisiunea Fața la Joc
Ioana State și Codin Maticiuc, invitați în emisiunea Fața la Joc
ULTIMELE STIRI
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român
Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins

Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



Recomandarile redactiei
Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român
Feyenoord, ofertă de 2.000.000 de € pentru un internațional român
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Andrei Vlad, retrogradare și OUT de la echipă! Portarul nu a apucat nici măcar să debuteze
Liverpool vrea să se despartă de fotbalistul crescut de Klopp. ”Cormoranii” cer 30.000.000 de €
Liverpool vrea să se despartă de fotbalistul crescut de Klopp. ”Cormoranii” cer 30.000.000 de €
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
Alte subiecte de interes
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Un fost jucător al FCSB a dezvăluit cum a pierdut Gigi Becali Steaua: „Dacă nu făcea asta nu erau două echipe!”
Un fost jucător al FCSB a dezvăluit cum a pierdut Gigi Becali Steaua: „Dacă nu făcea asta nu erau două echipe!”
Sorin Paraschiv, gol a la Gică Hagi în Galactici vs Extratereștri! Execuție spectaculoasă de la 35 de metri
Sorin Paraschiv, gol a la Gică Hagi în Galactici vs Extratereștri! Execuție spectaculoasă de la 35 de metri 
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!