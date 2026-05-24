Emisiunea Fața la Joc vine cu o nouă ediție plină de spectacol și de povești neauzite din lumea sportului.
Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc
Pentru ediția aceasta din 24 mai, Costin Ștucan îi va avea invitați pe Daniel Pancu, Sorin Paraschiv și Cătălin Oprișan. Emisiunea va avea loc duminica de la 13:30 în direct la PRO TV și LIVE pe VOYO.
Cei patru vor vorbi despre Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, care se va vedea în exclusivitate pe VOYO.
Pe lângă asta, Daniel Pancu și Sorin Paraschiv vin la pachet cu povești fabuloase din fotbalul românesc, dar și cu informații extrem de interesante legate de viitorul actualului tehnician de la CFR Cluj.
UEFAntasticii revin pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00
În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.
În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.
Echipa Stelei
- Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
- Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
- Antrenor principal: Cosmin Olăloriu
- Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
- Antrenor portari: Vasile Iordache
- Preparator fizic: Marian Lupu
Echipa Rapidului
- Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
- Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
- Antrenor principal: Răzvan Lucescu
- Antrenor secund: Marian Rada
- Medic: Marian Dumitru
- Maseur: Gică Păun
- Magazioner: Cornel Mateiași
- Team Manager: Mihai Stoica
- Ofițer de presă: Cristi Costache
- Director executiv: Constantin Zotta
Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Sovre.