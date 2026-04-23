Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi pe site-ul oficial ”configurația finalelor în Cupa Elitelor U16, U17 și în Cupa de Tineret”.

După ce marți, 21 aprilie, s-au disputat semifinalele Cupei Elitelor U16, a doua zi am avut programate semifinalele aceleiași competiții la nivel de Elită U17 și Tineret, pentru sezonul 2025/2026.

Rapid - Viitorul Cluj, finala Cupei Elitelor U16

Rapid București – Academia de Fotbal Viitorul Cluj va fi ultimul act din Cupa Elitelor U16 în acest an, după ce giuleștenii au eliminat Csikszereda Miercurea Ciuc, 1-0 în Harghita, iar ardelenii s-au calificat la penalty-uri, tot în deplasare, în dauna Farului Constanța.

Farul - Rapid, finala Cupei Elitelor U17

Miercuri, 22 aprilie, dobrogenii și-au luat însă revanșa la categoria de vârstă imediat superioară, în aceeași competiție.

În Cupa Elitelor U17, Farul Constanța a trecut cu 4-1, acasă, de UTA Arad și va juca finala împotriva celor de la… Rapid București!

Așadar, juniorii de elită din Giulești bifează două finale de Cupă la Elite, U16 și U17, asta după ce în semifinalele competiției Under 17 au eliminat, cu 4-3 și pe teren propriu, pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Petrolul Ploiești - FC Bacău, finala Cupei de Tineret

”Rapid a fost la un pas de o triplă tare!”, a subliniat FRF.

Tot miercuri, 22 aprilie, s-au disputat și semifinalele într-o singură manșă din Cupa de Tineret 2025/2026. Iar Rapid a fost aproape de o triplă calificare în finală!

Din păcate pentru ei, bucureștenii au pierdut însă, 8-9 după lovituri de departajare, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, în penultimul act al Cupei de Tineret.

„Lupii galbeni” merg așadar în bătălia decisivă pentru trofeu, acolo unde se vor duela cu ACS FC Bacău.

Echipa din Moldova a câștigat cu 1-0 pe teren propriu, în fața celor de la ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov, și merge astfel cu încredere spre îndeplinirea obiectivului suprem în Cupa Elitelor 2025/2026.

Info: FRF

Foto: Petrolul Ploiești