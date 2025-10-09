Tricolorii au remizat, scor 0-0, cu țara gazdă, Turcia U18, la capătul unui meci de luptă, disputat pe un teren aproape impracticabil din cauza ploilor torențiale din ultimele zile.

Selecționerul Marin Ion a început partida cu: Mocan – Bordea, Bădărău, Vechiu, Precupanu – Podoleanu – Batzula, B. Petre, Țăroi – Avramescu, Bota.

Pe parcurs au mai intrat: C. Gheorghe, V. Dragomir, Luncașu, Berchez, R. Coman, Rostas, Drăghici.

Reacțiile tinerilor tricolori: „Terenul era aproape inundat!”

După meci, Sport.ro a stat de vorbă cu doi dintre titularii echipei, Daniele Luncașu și Mario Bordea, ambii legitimați la FC Bacău (Liga 2).

„A fost un meci greu din cauza condițiilor meteo. A plouat foarte mult în ultimele zile în Turcia. Am avut un adversar arțăgos, agresiv. A fost un meci de luptă, bazat pe dueluri.

În Turcia, pot spune că este frumos, dar în ultima vreme a fost urât. Ne așteptam să fie mai cald, având în vedere condițiile din România; ne așteptam să venim aici la căldură.

Urmează niște meciuri grele, dar avem încredere în echipă, în lotul pe care îl avem, în colegi și spunem că ne vom bucura de fotbal și vom lupta pentru România!”, a declarat Daniele Luncașu pentru Sport.ro.

„A fost un meci bazat foarte mult pe dueluri. În Turcia a plouat continuu de 2-3 zile, iar terenul a fost inundat. Echipa adversă a fost puternică; nici pe ei nu i-a avantajat vremea și terenul, dar se vedea că au calitate, atât fizic, cât și tactic, și ne-am luptat de la egal la egal.

Meciurile care urmează vor fi foarte grele, cu Spania și Portugalia, care au jucători de calitate, foarte buni. După cum știm cu toții, Spania este foarte bună, iar Portugalia a câștigat Euro. Tot ce putem face acum este să luptăm pentru România și să ne bucurăm de fotbal!”, a declarat Mario Bordea pentru Sport.ro.

