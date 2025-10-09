EXCLUSIV „Terenul era aproape inundat!” Ion Marin și tricolorii mici, debut titanic la Turneul celor 4 Națiuni

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala U18 a României, formată din jucători născuți după 1 ianuarie 2008 și pregătită de Ion Marin, a debutat la Turneul celor 4 Națiuni din provincia Kocaeli, Turcia.

Tricolorii au remizat, scor 0-0, cu țara gazdă, Turcia U18, la capătul unui meci de luptă, disputat pe un teren aproape impracticabil din cauza ploilor torențiale din ultimele zile.

Selecționerul Marin Ion a început partida cu: Mocan Bordea, Bădărău, Vechiu, Precupanu Podoleanu Batzula, B. Petre, Țăroi Avramescu, Bota.

Pe parcurs au mai intrat: C. Gheorghe, V. Dragomir, Luncașu, Berchez, R. Coman, Rostas, Drăghici.

Reacțiile tinerilor tricolori: „Terenul era aproape inundat!”

După meci, Sport.ro a stat de vorbă cu doi dintre titularii echipei, Daniele Luncașu și Mario Bordea, ambii legitimați la FC Bacău (Liga 2).

„A fost un meci greu din cauza condițiilor meteo. A plouat foarte mult în ultimele zile în Turcia. Am avut un adversar arțăgos, agresiv. A fost un meci de luptă, bazat pe dueluri.

În Turcia, pot spune că este frumos, dar în ultima vreme a fost urât. Ne așteptam să fie mai cald, având în vedere condițiile din România; ne așteptam să venim aici la căldură.

Urmează niște meciuri grele, dar avem încredere în echipă, în lotul pe care îl avem, în colegi și spunem că ne vom bucura de fotbal și vom lupta pentru România!”, a declarat Daniele Luncașu pentru Sport.ro.

„A fost un meci bazat foarte mult pe dueluri. În Turcia a plouat continuu de 2-3 zile, iar terenul a fost inundat. Echipa adversă a fost puternică; nici pe ei nu i-a avantajat vremea și terenul, dar se vedea că au calitate, atât fizic, cât și tactic, și ne-am luptat de la egal la egal.

Meciurile care urmează vor fi foarte grele, cu Spania și Portugalia, care au jucători de calitate, foarte buni. După cum știm cu toții, Spania este foarte bună, iar Portugalia a câștigat Euro. Tot ce putem face acum este să luptăm pentru România și să ne bucurăm de fotbal!”, a declarat Mario Bordea pentru Sport.ro.

Formația din Liga 2, FC Bacău, are în acest moment 9 puncte după 9 etape (2 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri) și ocupă locul 15 în clasament.

Programul României U18 la Turneul celor 4 Națiuni

  • Sâmbătă, 11 octombrie, ora 14:00: Portugalia U18 – România U18
  • Marți, 14 octombrie, ora 14:00: România U18 – Spania U18

Ambele meciuri se vor disputa pe Stadionul Ataturk din Sapanca.

Lotul convocat de Ion Marin

Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Arsenie Mocan (FC Bihor)

Fundași: Costyn Gheorghe (Farul), Mario Bordea (FC Bacău), Fabio Bădărău (Juventus / Italia), Vlad Dragomir (FCSB), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Roberto Gîrgel (U Craiova), Stefano Precupanu (FC Südtirol / Italia), Raul Vancea (Watford / Anglia)

Mijlocași: Daniele Luncașu (FC Bacău), Hunor Batzula (Sepsi), Rareș Coman (Sassuolo / Italia), Bogdan Petre (Chindia), Ianis Podoleanu (Farul), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Denis Țăroi (UTA), Matei Berchez (Farul)

Atacanți: Alexandru Bota (U Cluj), Sebastian Burlacu (Como / Italia), Jose Rostas (Kapfenberger SV / Austria), Ianis Avramescu (Parma / Italia)

