Real Madrid - Athletic Bilbao 4-2 a fost ultimul meci pentru Carvajal la echipa galacticilor. Căpitan pe ”Bernabeu” în ultimul său sezon, fotbalistul spaniol a petrecut aproape toată cariera la Real Madrid.

Florentino Perez i-a oferit un nou contract imediat după ce s-a accidentat: ”Mulțumesc, Don Florentino!”

În toamna lui 2024, Dani Carvajal a făcut ruptură de ligament încrucișat și a stat luni întregi pe bară

Stagiunea respectivă ar fi trebuit să fie ultima pentru Carvajal la Madrid, dar președintele Florentino Perez i-a oferit atunci extinderea înțelegerii contractuale pe două sezoane.

Pentru acel gest, Carvajal și-a arătat recunoștința față de Perez și a evidențiat că președintele lui Real Madrid nu a ezitat deloc să-i prelungească șederea pe ”Bernabeu”.

”Florentino Perez nu a ezitat să-mi ofere un nou contract la 24 de ore după accidentarea mea mare. Mulțumesc, Don Florentino!”, a spus Carvajal, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

De la momentul venirii la Madrid și până acum, Carvajal a jucat în 450 de meciuri la Real Madrid, și-a trecut în cont 14 reușite și, pe deasupra, a oferit și 65 de pase decisive, în peste 35.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Carvajal a fost crescut de Real Madrid și vândut în 2013 la Bayer Leverkusen. După un singur an însă, ”galacticii” l-au readus pentru 6,5 milioane de euro, iar de atunci și-a câștigat locul și chiar banderola de căpitan în ultimul an.