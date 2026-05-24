Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul românesc, a anunțat al patrulea transfer pentru noul sezon, în care trupa din Ștefan cel Mare va juca din nou în grupele EHF Champions League.

”BINE AI VENIT, LAN GRBIC🔥

Suntem bucuroși să anunțăm transferul lui Lan Grbic, pivot născut în anul 2000, care vine să întărească echipa noastră 💪

Originar din Ljubljana, Slovenia, Lan măsoară 194 cm și cântărește 95 kg, fiind un jucător puternic și experimentat pe postul de pivot.

Ajunge la clubul nostru de la RK Trimo Trebnje, unde a evoluat constant și a acumulat experiență importantă în cupele europene.

Lan Grbic a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani ✍️”, a postat CS Dinamo București.

Dinamo anunțase anterior transferurile lui Victor Iturriza, Andraz Makuc și Mads Bayer Lenbroch

Acesta este al patrulea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club, ex-FC Porto), centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje) și extrema stângă daneză Mads Bayer Lenbroch (Silkeborg).

Unul dintre cei mai promiţători handbalişti sloveni ai noii generaţii, Andraz Makuc (23 de ani), a semnat un contract cu CS Dinamo Bucureşti, valabil din sezonul viitor, după o stagiune excelentă în tricoul celor de la RK Celje, potrivit paginii de Facebook a campioanei României:

”Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reuşit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienţi jucători ai competiţiei”.

Victor Iturriza, 1,94 m şi 117 kilograme, a fost transferat de la Kuwait Sporting Club, după o perioadă remarcabilă petrecută la FC Porto, unde a evoluat timp de 9 ani, între 2016 şi 2025.

Component de bază al echipei naţionale a Portugaliei, Victor Iturriza a contribuit la cele mai importante performanţe din istoria recentă a handbalului portughez, printre care locul 4 la Campionatul Mondial din 2025 şi locul 5 la Campionatul European din 2026. De asemenea, are şi participări la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa lusitană.

Mads Bayer Lenbroch, danez născut în Arabia Saudită, a semnat cu Dinamo pe două sezoane:

”Mads vine de la Silkeborg și are experiență importantă în handbalul danez, evoluând între 2020 și 2023 pentru Fredericia, echipă pe care am întâlnit-o sezonul trecut în EHF Champions League. De-a lungul carierei a mai jucat și pentru Aarhus Håndbold”.