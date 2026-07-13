Virgil Stănescu l-a viziat la începutul anului, la Washington, pe Ghiță Mureșan, unicul român care a evoluat în NBA. În emisiunea Fața la Joc, Virgil l-a descris într-o manieră impresionantă pe fostul pivot care a făcut un excelent PR României în Statele Unite.

Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!

"Ghiță e un nume dintre persoanele pe care le admir. E zeul baschetului românesc, un monument de dorință și de smerenie. Nu nu folosim destul de el... cât ar trebui. M-am dus în februarie în State, am trecut și pe la el... La Wizards, vin oameni care vorbesc despre istoria lui în NBA... Noi știm doar că are 2,34 m.

Ghiță este un model pentru mine, mi-a fost coleg la națională foarte puțin timp, un exemplu", a spus Virgil Stănescu, în emisiunea Fața la Joc, difuzată de Pro TV și VOYO.