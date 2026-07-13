VIDEO EXCLUSIV Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!

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Alexandru Hațieganu
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Virgil Stănescu a fost invitat duminică la Fața la Joc, emisiune difuzată de Pro TV și VOYO.

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Ghita Muresanbaschetvirgil stanescufata la joc
Din articol

Virgil Stănescu l-a viziat la începutul anului, la Washington, pe Ghiță Mureșan, unicul român care a evoluat în NBA. În emisiunea Fața la Joc, Virgil l-a descris într-o manieră impresionantă pe fostul pivot care a făcut un excelent PR României în Statele Unite.

Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!

"Ghiță e un nume dintre persoanele pe care le admir. E zeul baschetului românesc, un monument de dorință și de smerenie. Nu nu folosim destul de el... cât ar trebui. M-am dus în februarie în State, am trecut și pe la el... La Wizards, vin oameni care vorbesc despre istoria lui în NBA... Noi știm doar că are 2,34 m.

Ghiță este un model pentru mine, mi-a fost coleg la națională foarte puțin timp, un exemplu", a spus Virgil Stănescu, în emisiunea Fața la Joc, difuzată de Pro TV și VOYO. 

  • Mureșan a jucat în carieră pentru Washington Bullets (între 1993 și 1998) și New Jersey Nets (1998-1999), dar și pentru Pau Orthez, în Franța) și pentru Universitatea Cluj.

Singurul român care a jucat în NBA este de peste 20 de ani ambasadorul echipei Washington Wizards (se numea Washington Bullets pe vremea când „Big Ghiță” juca aici, între 1993 și 1998). Gigantul nostru de 2,32 m are și o Academie de baschet la Washington, unde îi învață pe copiii americani sportul care i-a adus multe satisfacții. 

Ghiță Mureșan - imagini de colecție

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CARIERA LUI VIRGIL STĂNESCU

  • 1994 – 1995 CSS1 București, România
  • 1995 – 1998 SOCED Bucuresti, România / Capitan
  • 1996 – 2009 Lotul Național al României / 10 ani Căpitan al Lotului National
  • 1998 – 2001 Universitatea Alabama de Sud, SUA / Căpitan
  • 2001 – 2002 Open Skyliners Frankfurt, Germania
  • 2002 – 2003 BC Oostende, Belgia
  • 2003 – 2004 Turk-Telekom, Turcia / Capitan
  • 2004 – 2005 Dinamo Bucuresti, România
  • 2005 – 2006 Spartak St. Petersburg, Rusia
  • 2006 – 2007 Spartak Primorie Vladivostok, Rusia / Capitan
  • 2007 – 2008 Unics Kazan, Rusia
  • 2008 – 2009 CSK VVS Samara, Rusia
  • 2009 – 2010 Banca Tercas Teramo, Italia
  • 2010 – 2011 Steaua Bucuresti, Romănia / Capitan
  • 2011 – 2012 BC Mures, Romania / Capitan
  • 2012 – 2013 CSU Asesoft Ploiesti, Romania / Coăcapitan
  • 2013 – 2014 Steaua CSM Eximbank
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