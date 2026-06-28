Emisiunea Fața la Joc va fi moderată de Costin Ștucan, care îi va avea alături pe Cătălin Oprișan, Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși.

Ana Maria Barnoschi este o cunoscută vedetă TV, iar în prezent este influencer în zona de lifestyle, travel și fashion, iar Lucian Ghimiși este un actor cunoscut și fost om de televiziune.

Fața la Joc, în direct la PRO TV și VOYO, de la 13:00!

Fața la Joc e în fiecare duminică, de această fată de la 13:00, în direct la PRO TV și pe VOYO. Emisiunea moderată de Costin Ștucan poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Facebook Sport.ro.

Ca de fiecare dată, în platou vor fi analizate într-o manieră aparte cele mai fierbinți subiecte din lumea sportului.

Fața la Joc este una dintre emisiunile dedicate sportului difuzate săptămânal de PRO TV și VOYO. Totodată, Costin Ștucan poate fi urmărit și în cadrul emisiunii „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Costin Ștucan i-a avut invitați pe Andrei Duban și pe soția sa, Grațiela.