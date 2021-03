EXCLUSIV | "Oameni de nimic!" Becali continua RAZBOIUL acuzatiilor cu CSA Steaua: "Ii dai tu lui Ogararu 5 000 de euro?! Pai e la amatori, bai, nebunilor!"

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Gigi Becali a iesit din nou la atac inainte de meciul de foc din Liga 3 dintre echipa sa si 'militarii' lui Daniel Oprita! Finantatorul liderului din Liga 1 este indignat de situatie si a declarat ca are incredere ca se va face dreptate.

Mai mult, patronul a atacat din nou salariile pe care le au atat jucatorii, cat si oamenii din staff-ul Stelei.

"Am trimis copii, jucatori de 18 ani, care sa echilibreze jocul si sa se faca dreptate. A jucat Soiledis vreodata la prima echipa?

Ce au zis: 'Aduci, tu, Becali calificari in Europa, dar stii care e treaba? Nu joci nici la tineret, nici in Ghencea'. Se joaca pe sudoarea si munca mea. Ala e teren facut de mine, un milion de euro. Cu tribune si cu toate, munca mea, sudoarea mea, furata de ei.

Dupa ce au furat, am zis ca poate face Dumnezeu dreptatea!

Va treziti in codru? Ce fel de oameni sunteti voi?! Ministri de Armata, oameni de nimic! Ii dai tu lui Ogararu 5 000 de euro, mai mult decat ministrul apararii? De ce, ma? Pai ala e la amatori, bai, nebunilor!

Pana acum a facut Dumnezeu dreptatea, i-a batut Carmen, i-a tinut in Divizia C. Un antrenor secund sau un director, nu stiu ce, ia 5 000 de euro pe luna!

Oricine ia marca, nu poate juca in privat, de ce? Trebuie sa plateasca 3.7 milioane catre Armata ", a spus Gigi Becali la PRO X.

Intrebat daca trimite jucatorii de la prima echipa din orgoliu, patronul ros-albastrilor a raspuns transant: "Nu e meci de orgoliu, nu am eu orgoliu cu ei, ei sunt in Divizia C, nu ma intereseaza. Eu am luat 13 milioane pe un jucator, ei cheltuie banii de la stat. Eu am batut Chelsea, Valencia, ce orgoliu sa am eu cu o echipa din Romania?

Daca trecem pe primul loc nu am orgoliu, nu am eu orgoliu. E o chestiune de dreptate, vreau sa faca Domnul dreptate!

Daca ma duc la meci, inseamna ca ii dau prea mare importanta".