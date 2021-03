Gigi Becali nu glumeste! Cum o sa arate primul 11 al celor de la FCSB 2 in DUELUL ORGOLIILOR cu Steaua din Liga 3

CSA Steaua si FCSB 2 se infrunta sambata, 13 martie, de la ora 15:00, in prima etapa din returul sezonului Ligii 3.

Gigi Becali este dispus sa faca totul pentru ca Steaua sa nu castige in fata echipei sale. Astfel, patronul FCSB-ului a trimis mai multi jucatori de la prima echipa la reprezentativa din Liga 3.

Potrivit Fanatik, Bogdan Vintila ii va avea la dispozitie pentru derby-ul cu Steaua, printre altii, pe Octavian Popescu, Adrian Sut, Gabriel Simion si Razvan Oaida.

Antrenorul se va folosi de sistemul 4-3-3, urmand a-i trimite la mijlocul terenului pe fotbalistii care au evoluat in acest sezon, in aceeasi formula, si in Liga 1: Simion, Sut si Oaida.

In poarta celor de la FCSB 2 se va afla Tarnovanu, singurul fotbalist din echipa probabila de start a lui Vintila care nu a jucat pana acum la prima echipa a lui Becali.

Fundasii alesi pentru duelul cu Steaua sunt Pantea, Serban, Nedelcu si Soiledis, conform aceleiasi surse, in timp ce in atac vor fi trimisi Nita, Buziuc si pustiul minune, Octavian Popescu.

In aceste conditii, primul 11 al celor de la FCSB 2 ar putea arata astfel: Tarnovanu - Pantea, Nedelcu, Soiledis, Serban - Simion, Sut, Oaida - Nita, Buziuc, Oct. Popescu.

Meciul dintre CSA Steaua si FCSB 2 este programat sambata, de la ora 15:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT & VIDEO pe www.sport.ro.