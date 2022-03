Stăncioiu reacționează după ce a fost forțat să plece de la Rapid: "Îmi irosesc timpul cu toți idioții? Totul a plecat de la Copos"

Stăncioiu, care a apărat doi ani și la FCSB (2016-2018), a fost acuzat de fanii Rapidului că este stelist, după ce a fost descoperită o pagină de Facebook cu numele său, unde erau postate mai multe imagini din perioada petrecută la clubul patronat de Gigi Becali.

Stăncioiu reacționează după ce a fost forțat să plece de la Rapid

Triplul campion al României cu CFR Cluj spune că pagina de Facebook nu îi aparține și nici nu a vrut "să-și irosească timpul cu toți idioții" pentru a raporta contul respectiv.

În schimb, Stăncioiu crede că gestul suporterilor rapidiști a fost provocată de o declarație dată de George Copos în 2006, când patronul Rapidului de la acel moment îl acuza pe goalkeeper de blat la un meci Sportul Studențesc - FCSB 1-2.

"S-au orientat suporterii după un cont fals de Facebook și au vrut să creeze o anumită atmosferă în jurul echipei. Eu n-am avut niciodată probleme cu galeria Rapidului, nu am inițiat niciodată un scandal, însă tot timpul mă voi apăra. Eu am un singur cont de Instagram și am primit acolo mesaje în privat cu acel cont de Facebook. Toată lumea mă acuza că sunt stelist și să șterg postările. Ce postări se șterg? Eu nu am cont de Facebook.



Ei nu s-au raportat numai la acest cont de Facebook, ci și la un meci, când eram cu Sportul pe locul 3 și mai erau de disputat 3 etape. Dacă reușeam să câștigăm cele 3 etape, câștigam campionatul cu Sportul. Numai că ultimele 3 etape erau împotriva Stelei, Rapidului și Gloriei Bistrița. Steaua a venit în Regie și la 0-0 a scăpat Bănel pe partea stângă cu mine, eu m-am dus să-l blochez, a dat mingea pe lângă mine și a plonjat peste. A dat penalty domnul Salomir. După meci, domnul Copos, cu declarațiile dânsului, probabil să-și ascundă neputința și frustrarea, a spus că a fost blat la meciul respectiv. Următorul meci a fost în Giulești, ne-au bătut.

(n.r - de ce nu a raportat pagina Facebook care nu îi aparține?) Îmi irosesc timpul cu toți idioții? Eu nu am pagină de Facebook. Foarte multă lume are timp liber. Probabil totul a plecat de la declarația lui George Copos. Asta m-a deranjat cel mai tare în carieră, când cineva m-a acuzat de ceva ce nu am făcut.

Nu m-a scuturat nimeni pe mine. Poate la nivel declarativ. Reacția suporterilor și faptul că se punea o presiune pe echipă și pe Adi m-au determinat să nu merg într-un mediu care nu-mi face bine. Am fost la un antrenament, apoi la următorul am rămas să strâng tot ce era. Erau deja plecați suporterii când am ieșit eu pe teren, dar am auzit că mă căutau", a spus Edi Stăncioiu, la Digisport.