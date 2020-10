I-au dat IGNORE lui Mircea Lucescu! Astepta doar un telefon pentru a prelua echipa nationala: cine nu l-ar fi dorit si care a fost motivul

Mircea Lucescu a semnat in vara acestui an cu Dinamo Kiev, unde a castigat deja Supercupa Ucrainei si s-a calificat cu echipa in grupele Champions League.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu si-ar fi dorit ca primeasca o propunere din partea echipei nationale a Romaniei, insa din febriarie 2019, cand si-a terminat contractul cu Turcia, nu a primit nici macar un telefon din partea Federatiei Romane de Fotbal, anunta Ziare.com.

Lucescu ar fi preferat sa isi incheie cariera cu un mandat la echipa nationala, lucru care i-ar fi permis sa ramana si alaturi de familia sa in continuare.

Conform sursei citate, Razvan Burleanu ar fi fost cel care nu l-a dorit pe Mircea Lucescu pe banca echipei nationale, din cauza ca Lucescu l-a sustinut pe Ionut Lupescu la alegerile pentru conducerea FRF din 2018.

Recent, Mircea Lucescu a oferit un raspuns misterios in momentul in care a fost intrebat de ce nu a mai preluat echipa nationala:

"Las generatia tanara, sa nu mi se reproseze ca blochez ascensiunea tinerilor", spunea Lucescu in luna septembrie, cu toate ca este cunoscut faptul ca ii place sa lucreze cu tinerii si sa le dezvolte carierele.

"Este o echipa foarte tanara si, prin urmare, scopul meu este sa construiesc aceasta echipa (n . r. Dinamo Kiev), apoi sa ii fac sa joace si, in cele din urma, sa obtin rezultate.

Multi dintre ei sunt tineri: Zabarnyi (n. r. Illia) are 18 ani, Mykolenko (n. r. Vitaliy) are 21 de ani, Supryaha (n. r. Vladyslav) are 20, Tsygankov, Tsitaishvili, Shaprenko. Ei trebuie sa joace la acest nivel pentru a creste. Sunt aici sa-i ajut, atat.

Mi-am spus ca mai sunt atat de multe pe care le pot da fotbalului, in special jucatorilor tineri", declara Mircea Lucescu, la conferinta de presa de dinaintea duelului Dinamo Kiev - Juventus, din prima runda a grupelor Champions League.