Neluțu Varga a tras o concluzie, după nouă meciuri cu Mutu la CFR: ”M-am așteptat la altceva”

Astfel, ardelenii s-au îndepărtat din nou de liderul FCSB, astfel că diferența dintre cele două este acum de opt puncte.

Ardelenii speră într-o victorie în următoarea etapă, pe terenul celor de la Sepsi OSK, ultima clasată din play-off. Cu trei puncte, Adrian Mutu s-ar putea apropia de obiectivul fixat de patronul Neluțu Varga.

După nouă meciuri cu ”Briliantul” pe banca tehnică a echipei din Gruia, Varga a recunoscut că s-ar fi așteptat la alt parcurs din partea echipei sale.

Neluțu Varga: ”M-am așteptat la altceva”

”Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(n.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (n.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplinește obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a spus Neluțu Varga, potrivit ProSport.

Obiectivul fixat de Varga pentru Mutu nu este imposibil de realizat. Diferența dintre CFR Cluj și următoarele două clasate, Universitatea Craiova și Rapid, este de doar un punct după prima etapă din play-off.

Dacă va reuși să câștige meciul cu Sepsi OSK, CFR Cluj ar putea profita de faptul că cele două se vor întâlni într-un meci direct în următoarea etapă.

Adrian Mutu, nouă meciuri la CFR Cluj

Adrian Mutu a câștigat cinci meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, două s-au încheiat la egalitate și două au fost înfrângeri.

Înainte de a prelua fosta campioană a României, Mutu a fost antrenor la Neftchi Baku, de care s-a despărțit după doar șase luni.