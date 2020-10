Un bucurestean cu un suflet urias si-a vandut masina de 20 de mii de euro ca sa faca o sala de box pentru copii defavorizati! Pustii au castigat pana acum 250 de medalii

Un antrenor de box din Bucuresti a facut un gest superb pentru mai multi copii.

Un antrenor de box din Bucuresti si-a facut o sala unde se antreneaze copiii din mediile defavorizate.

Alex Scarlat si-a vandut chiar si masina de 20 de mii de euro ca sa aiba sala pe care si-a dorit-o.

"O perioada ne-am antrenat prin parc, nu am avut sala. Am vandut masina si am reusit sa renovez sala", spune Alex.

Copiii cu probleme din cartier se antreneaza la sala lui Scarlat. Alex e ca un tata pentru cei 20 de copii.

"Sunt ca un tata pentru ei si chiar si ei ma considera astfel. Si la scoala i-am inscris, multi erau repetenti de 2-3 ani", mai spune Alex.

La nationalele de la Targu Jiu, pustii au luat primele lor medalii si au castigat si primii lor bani din box: 300 de lei.

"Visul meu este sa ajung campion olimpic si ca Floyd Mayweather", spune unul dintre pusti.

"Mama mea a fost la inchisoare timp de 5 ani si timp de 5 ani pe mine m-au ajutat fratii, mamaia. Visul meu este sa ajung la Olimpiada si sa ies campion olimpic", a spus un altul.