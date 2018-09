SPECIAL | Romanul care a vazut cele mai multe meciuri LIVE in sezonul trecut: a fost la 77 de partide in 9 tari

Un suporter din Romania duce pasiunea pentru fotbal la urmatorul nivel. Face un tur in jurul lumii ca sa urmareasca cele mai tari meciuri.

Andrei Otineanu e din Pitesti, iar in sezonul trecut a mers la 77 de partide in 9 tari, pe doua continente. In tara merge chiar si la partide din liga a 5-a.

Inainte colectiona albume cu fotbalisti, dar acum a ajuns sa colectioneze biletele de la meciurile pe care le-a vazut.



"Fotbalul pentru mine este cea mai mare pasiune, ma uit inca de cand eram foarte mic, de la 6-7 ani. Am invatat fotbal cu albumele Panini", a declarat Andrei Olteanu.

Tanarul a vizitat 131 de stadioane in 14 tari diferite. Acesta isi doreste foarte mult sa ajunge in Argentina si Mexic.