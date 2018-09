"Sa vedem daca ghiciti unde ma aflu?!" FOTO | Simona Halep, moment de relaxare inaintea startului sezonului asiatic

Numarul 1 mondial asteapta startul sezonului asiatic, iar pana atunci se relaxeaza in Croatia. Simona Halep a postat pe contul sau de Twitter o fotografie cu Marea Adriatica si i-a rugat pe Borna Coric si Donna Vekic, doi sportivi din Croatia, sa ghiceasca unde se afla.



"Sa vedem daca puteti ghici unde ma aflu?!", a fost mesajul care a insotit fotografia postata de Simona Halep.

Hey @borna_coric and @DonnaVekic - let's see if you can guess where I am?! ???? pic.twitter.com/85Mw77QVGP