Depunctare in Serie A! O echipa a ramas astazi fara 3 puncte, dupa ce a facut "smecherii" pentru a obtine licenta

Chievo Verona a fost sanctionata de Tribunalul federal national italian cu retragerea a 3 puncte in actuala editie a Serie A, pentru majorarea frauduloasa a capitalului prin intermediul unor tranzactii fictive cu alte cluburi.

Chievo va trebui de asemenea sa plateasca o amenda de 200.000 de euro. Presedintele clubului, Luca Campedelli, a fost suspendat trei luni, iar alti oficiali au primit suspendari de o luna si 15 zile.

Federatia italiana de fotbal (FIGC) ceruse pedepse mult mai aspre, o penalizare de 15 puncte pentru Chievo si o suspendare de trei ani pentru Luca Campedelli.

Majorarea frauduloasa a capitalului ar fi avut loc intre 2014 si 2017. In dosar a fost implicat si clubul Cesena, care a dat faliment in aceasta vara. Potrivit FIGC, Chievo a realizat castiguri fictive prin vanzarea unor jucatori tineri la Cesena. Prin aceste transferuri, gruparea din Verona anunta venituri mai mari decat cele realizate efectiv, ca sa prezinte un patrimoniu net in regula, in scopul obtinerii licentei pentru Serie A.

Chievo este acum pe ultimul loc in Serie A, cu un punct dupa trei etape.