Ultrasii care au speriat Europa, viitori McPuisori :) Stadionul San Paolo din Napoli isi schimba numele

Stadionul lui Napoli si-ar putea schimba in curand numele in McDonald's Arena. Patronul De Laurentiis este in discutii cu gigantul american pentru cedarea dreptului de a folosi numele arenei.

Planul lui De Laurentiis este ca acest parteneriat sa genereze o suma importanta, cu care Napoli sa inceapa constructia unui nou stadion.

Anterior, patronul lui Napoli a purtat discutii si cu nemtii de la Volkswagen, dar negocierile au intrat in impas.

Pe Twitter curg ironiile, pentru ca alaturarea celor doua branduri pare amuzanta - Napoli, cu suporterii de care se teme Europa, si lantul de fast-food dedicat copiilor.

???? According to Cronache di Napoli, Napoli (De Laurentiis) have approached the US giants McDonald's about a possibility of a partnership to build a new stadium, it could be called the McDonald's Arena. ???? #Napoli

???????? | Napoli Chairman De Laurentiis has supposedly approached McDonalds about the possibility of financing a new stadium.

Which, if they accepted, would be called the McDonald's Arena????

???? | Is this Commercial Sponsorship gone too far? pic.twitter.com/iVmsMxMCln