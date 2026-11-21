Flacăra Moreni poate reveni în Liga 2 după o pauză de 32 de ani!

Orașele Vaslui, Iași, Brașov, Mediaș, Sibiu, Moreni, Giurgiu, Drobeta - Turnu Severin, Tg. Jiu, Alba-Iulia, Petroșani, Baia Mare și Zalău pot avea din nou echipe în Liga 2, la finalul acestui sezon, unele după o așteptare îndelungată.

Cea mai spectaculoasă revenire în divizia secundă ar fi cea a echipei Flacăra Moreni. Formația dâmbovițeană nu a fost desființată după Revoluția din 1989, cum au pățit Victoria București sau FC Olt Scornicești, deși era considerată o echipă-satelit a lui Dinamo, aflată sub controlul lui Tudor Postelnicu (ministru de interne, 1987-1989 / director general al Securității, 1978-1987), dar s-a afundat în diviziile inferioare.

Clubul a fost înființat în 1922 de către ingineri petroliști din Anglia și Olanda și a mai purtat numele Astra Română, Partizanul și Flacăra-Automecanica. A jucat patru sezoane în primul eșalon, cu cea mai bună clasare pe locul al patrulea (1988-1989) și a întâlnit pe FC Porto în Cupa UEFA (1-2, 0-2 / turul 1 / sezon 1989-1990). De asemenea, a evoluat în total în 36 de sezoane în Divizia B (Liga a II-a), dintre care 22 consecutive. Joacă pe Stadionul "Flacăra" (10.000 locuri / 2.000 deschise publicului) și este antrenată de Cristinel Țermure.

Printre jucătorii importanți care au îmbrăcat tricoul echipei se numără Dudu Georgescu, Marin Dragnea, Lică Movilă, Marian Pană, Costel Pană, Florin Tene, Iulian Chiriță, Ion Zare, Daniel Tudor, Gabriel Paraschiv, Florentin Rădulescu, Mihai Stere, Dorel Zamfir și Marian Savu. Echipa funcționează acum ca un club de drept public, fiind subordonată și finanțată în principal de Primăria Municipiului Moreni (prin Consiliul Local) și sprijinită financiar de Consiliul Județean Dâmbovița.

Primele clasate în fiecare dintre cele opt grupe din Liga 3:

Seria 1

1. CSM Vaslui - 30p

2. USV Iași - 25p

3. Bradul Putna - 24p (+13)

4. KSE Tg. Secuiesc - 24p (+7)

(13 meciuri)

Seria 2

1. Corona Brașov - 30p

2. ACS Mediaș - 29p

3. CSO Băicoi - 28p

4. Inter Sibiu - 27p

(13 meciuri)

Seria 3

1. Flacăra Moreni - 37p

2. CS Tunari - 32p

3. Petrolul Berca - 23p (+5)

4. CS Blejoi - 23p (+4)

(13 meciuri)

Seria 4

1. Agricola Borcea - 32p

2. Progresul Fundulea - 28p

3. Sporting Liești - 24p (+24)

4. CS Agigea - 24p (+4)

(13 meciuri)

Seria 5

1. Dunărea Giurgiu - 29p

2. Inter Ilfov - 26p

3. CSM Alexandria - 25p (+10)

4. Omega Sport - 25p (+4)

(13 meciuri)

Seria 6

1. CS Drobeta-Turnu Severin - 32p

2. CSM Tg. Jiu - 27p

3. Minerul Lupeni - 26p

4. Jiul Petroșani - 21p

(13 meciuri)

Seria 7

1. Unirea Alba-Iulia - 32p

2. Timișul Șag - 27p

3. Viitorul Arad - 24p

4. Ghiroda & Giarmata Vii - 22p

(13 meciuri)

Seria 8

1. Minaur Baia Mare - 32p

2. Sănătatea Cluj - 28p

3. Crișul Sântandrei - 24p

4. SCM Zalău - 22p

Foto - Flacăra Moreni (FB)