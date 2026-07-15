După câteva luni în care a fost director tehnic la CSM Olimpia Satu Mare, Cristi Pustai a revenit pe bancă la CSM Unirea Alba Iulia, club din al treilea eșalon al României.

Alba Iulia a jucat baraj pentru accederea în Liga 2 cu Minerul Lupeni, pe care a învins-o cu 3-0, și cu Popești Leordeni, cu care a pierdut, scor 0-2.

Cristi Pustai a semnat! Unde va antrena: ”Mult succes, domnule profesor!”

”Unirea Alba Iulia, în sezonul 'matematicianului'. Bun (re)venit, Cristi Pustai!

CSM Unirea Alba Iulia anunță numirea lui Cristian Pustai în funcția de antrenor principal al echipei noastre.

De numele lui Cristian Pustai se leagă amintiri frumoase pentru suporterii „alb-negrilor”, acesta evoluând în tricoul Unirii Alba Iulia în perioada 1995-1998. Acum revine la Alba Iulia, în premieră, în postura de antrenor principal.

Cariera lui Cristi Pustai, deținător al Licenței UEFA Pro, nu are nevoie de prea multe cuvinte, așa că vom apela, exact așa cum îi place profesorului, la cifre:

Peste 500 de meciuri în fotbalul profesionist ca antrenor principal.

Vicecampion al României cu Pandurii Târgu Jiu, în sezonul 2012-2013.

Două calificări în UEFA Europa League, cu Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu.

Două promovări în prima ligă cu Gaz Metan Mediaș, în sezoanele 2007-2008 și 2016-2017.

Două promovări din Liga a III-a în Liga a II-a, alături de Ceahlăul Piatra-Neamț, în sezonul 2022-2023, și Gloria Bistrița, în sezonul 2024-2025.

De-a lungul carierei, antrenorul nostru a mai pregătit Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș, Rapid București, FC Botoșani, Dunărea Călărași, FC Buzău, Ceahlăul Piatra-Neamț, Gloria Bistrița și Olimpia Satu Mare.

Stafful lui Cristian Pustai va fi format din Valentin Avădanei și Mircea Oprea, antrenori secunzi, Florin Anton, antrenor cu portarii, Liviu Rusu, preparator fizic, și Cătălin Crăciun, analist video.

Mult succes, domn’ profesor!”, se arată în comunicatul emis de Unirea Alba Iulia.