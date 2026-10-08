OFICIAL Gabriel Paraschiv a semnat!

Gabriel Paraschiv a semnat! Fotbal intern
SPORT.RO
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Gabriel Paraschiv (48 de ani) revine pe banca tehnică după mai bine de un an. 

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Gabriel Paraschivflacara moreniTricolorul BreazaOtelul Galati
Din articol

Fostul campion al României cu Oțelul Galați a semnat cu Tricolorul Breaza, formație aflată pe locul 10 în Seria 2 din Liga 3.

Paraschiv a acceptat imediat propunerea prahovenilor, după ce Marius Vișan a renunțat la postul de antrenor principal.

Acesta rămâne în club, dar va ocupa funcția de director. Noul tehnician a condus deja primul antrenament pe stadionul „Eugen Șoriceanu”.

Gabriel Paraschiv a antrenat-o timp de 12 ani pe Flacăra Moreni!

Noul antrenor are o misiune dificilă. Tricolorul Breaza a acumulat un singur punct în primele șapte etape și are un golaveraj de 6-21. 

Debutul lui Paraschiv va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15:00, pe terenul celor de la Carpați Covasna. Nou-promovata are tot un punct după șapte etape și ocupă locul 11.

Paraschiv a pregătit-o timp de 12 ani și jumătate pe Flacăra Moreni, până în iulie 2025. Ca fotbalist, a evoluat la Flacăra Moreni, FCM Târgoviște, Poli Iași, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. 

La Galați a câștigat titlul de campion în sezonul 2010/11, Cupa Intertoto în 2007 și Supercupa României în 2011. A jucat și în Champions League, contra lui Manchester United și Benfica, și are o selecție la naționala României.

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