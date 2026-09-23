Cristi Popovici a rememorat pentru Sport.ro un moment tensionat petrecut după meciul dintre Flacăra Moreni și Selena Bacău, disputat pe 22 octombrie 1994, în Liga a 2-a.

La finalul partidei, suporterii gazdelor au blocat ieșirea de la vestiare, nemulțumiți de rezultat și de arbitraj. Oficialii și jucătorii formației din Bacău au fost înconjurați de fani, iar situația a escaladat.

Dumitru Sechelariu, omul de afaceri care susținea formația băcăuană, a intervenit. Potrivit lui Cristi Popovici, acesta a scos un pistol și a tras focuri în aer pentru a dispersa mulțimea, apoi s-a îndreptat rapid spre autocar.

„«Seche» a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”

„La Flacăra Moreni, în Liga a 2-a, am fost acolo după meci. Eu știu, arbitrii au ținut puțin cu Bacăul, a fost puțină agitație după meci cu spectatorii și îl cam «îngrămădeau» pe «Seche», îl înjurau, și el rapid a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”, a povestit Popovici pentru Sport.ro.