EXCLUSIV Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer”

Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer” Liga 2
Ionut Stoica
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Episod incredibil din fotbalul românesc al anilor ’90.

TAGS:
Dumitru SechelariuSelena Bacăuflacara moreniliga 2Cristi Popovici
Din articol

Cristi Popovici a rememorat pentru Sport.ro un moment tensionat petrecut după meciul dintre Flacăra Moreni și Selena Bacău, disputat pe 22 octombrie 1994, în Liga a 2-a.

La finalul partidei, suporterii gazdelor au blocat ieșirea de la vestiare, nemulțumiți de rezultat și de arbitraj. Oficialii și jucătorii formației din Bacău au fost înconjurați de fani, iar situația a escaladat.

Dumitru Sechelariu, omul de afaceri care susținea formația băcăuană, a intervenit. Potrivit lui Cristi Popovici, acesta a scos un pistol și a tras focuri în aer pentru a dispersa mulțimea, apoi s-a îndreptat rapid spre autocar.

„«Seche» a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”

„La Flacăra Moreni, în Liga a 2-a, am fost acolo după meci. Eu știu, arbitrii au ținut puțin cu Bacăul, a fost puțină agitație după meci cu spectatorii și îl cam «îngrămădeau» pe «Seche», îl înjurau, și el rapid a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”, a povestit Popovici pentru Sport.ro.

Fostul antrenor a vorbit și despre personalitatea lui Sechelariu, pe care l-a descris drept un om foarte drastic, dar care își respecta promisiunile. 

„După meci, când sufeream câte o înfrângere, ne chema în ședințe, ne urca în sala de mese de la stadion, ne certa vreo două ore, și după aceea ne chema și ne făcea fripturi, se transforma totul în petrecere”, a mai spus Popovici.

Dumitru Sechelariu a fost primar al municipiului Bacău între 1996 și 2004. A murit în 2013, la Viena, la vârsta de 54 de ani.

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