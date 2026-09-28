Sezon bun pentru echipa brașoveană în Liga 3 și Cupa României

Corona Brașov a învins categoric pe CSM Săcele (4-0), în etapa a 6-a din Seria 2 a Ligii 3 și a preluat poziția de lider al clasamentului cu 14 puncte acumulate. Până acum, echipa antrenată de Marian Constantinescu a bifat patru victorii (3-1 ACS Mediaș / 3-1 cu ARO Câmpulung / 7-0 cu Carpați Covasna / 4-0 cu CSM Săcele) și două egaluri (0-0 cu Tricolorul Breaza / 1-1 cu CSO Băicoi), având un golaveraj net pozitiv (18-3). Următoarele clasate sunt Teleajenul Vălenii de Munte (13 puncte), Inter Sibiu, CSO Băicoi, Sepsi Sf. Gheorghe II și Olimpic Zărnești (12 puncte).

De asemenea, brașovenii s-au calificat în faza grupelor Cupei României 2026-2027, după ce au trecut ACS Viitorul Amo Barcani (5-0 / finala Regiunii Centru), ARO Câmpulung (0-0, 4-3 d.l.d. / turul 1 preliminar), CSM Săcele (3-0 / turul 2 preliminar), ASC Olimpic Zărnești (3-1 / turul 3 preliminar) și CS Tunari (3-2 / play-off). Echipa a fost repartizată în Grupa C, remizând cu FC Bihor (2-2) și urmând să joace cu CFC Argeș (28 octombrie) și Gloria Bistrița (2 decembrie).

Din lotul Coronei brașov fac parte jucători cu experiență la nivelul Ligii 1 și Ligii 2, precum Gicu Grozav, Lucian Dumitriu, Rareș Enceanu, Alexandru Mateiu, Florin Dumbravă, Raul Gavîrliță, Andrei Lascu și Bogdan Rusu.

Corona Brașov este un club reînființat în 2024

Proiectul Corona Brașov este la a treia încercare. Prima fază a adus un sezon în Liga 1 (2013-2014), dar și o desființare rapidă după acumularea de datorii uriașe. A doua fază a început în 2016, echipa fiind redenumită apoi Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște, dar galeria a rămas atașată de Clubul Sportiv SR Municipal Brașov și echipa primăriei a fost exclusă din competiții, după acumularea de datorii.

Echipa actuală a luat ființă în 2024, dar nu a avut de la început sprijinul financiar al autorităților locale, terminat sezonul 2024-2025 pe locul al optulea în Liga 4 Brașov. După implicarea Primăriei Brașov, echipa a defilat în competițiile zonale, câștigând Liga 4 și Cupa AJF Brașov. Campionatul județean a fost terminat la 12 puncte distanță de CS Măgura Codlea și cu un golaveraj incredibil (120-9). În barajul de promovare disputat între campioanele asociațiilor județene de fotbal, "galben-albaștrii" au trecut de CS Agnita (Sibiu), 2-0 și 1-0.

Foto - Corona Brașov (FB)