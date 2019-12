Spaniolii au facut un reportaj despre fosta echipa a lui Ceausescu, FC Olt Scornicesti! "Ramane o pagina neagra in istorie." Ce spun despre "ultima urma sportiva a lui Nicolae Ceausescu"

In Spania a fost difuzat recent un reportaj realizat in Romania, despre echipa lui Nicolae Ceasusesc, FC Olt Scornicesti.

Cei de la Movistar au realizat si difuzat documentarul despre FC Olt Scornicesti. Numele productiei este "FC Olt, ultima urma sportiva a lui Nicolae Ceausescu" si prezinta imagini din prezent cu stadionul, dar si interviuri cu Dumitru Dragomir (fost conducator al clubului), Marius Stan (fost jucator si actual antrenor) si Robert Gogot (actual presedinte).

"Echipa e din satul in care s-a nascut Ceausescu! De aici a venit perceptia ca FC Olt e echipa lui. Nici nu stia ca se face stadionul. Nu avea nicio treaba", spune Marius Stan.

Victoria cu 18-0 ramane o "pagina neagra in istorie"

In reportaj este amintit si un episod rusinos din istoria clublui, un meci castigat de FC Olt cu 18 la 10, in urma caruia a promovat in Liga a 2-a.

"Nu erau telefoane din astea mobile si au pus masini de militie din 30 in 30 de kilometri. Un politist care statea mai prost cu cartea a zis la pauza ca e "doua" la zero, iar ai nostri au inteles noua la zero. Si au inceput sa dea si ei goluri. Era panarama! In diviziile inferioare nu veneau observatori sau..." a spus Dumitru Dragomir.

Ziaristii spanioli au taxat acel meci, pe care l-au numit "o pagina neagra in istorie."

"In mandatul lui, Nicolae Ceausescu s-a incapatanat ca satul lui sa aiba echipa in prima liga si asa s-a nascut FC Olt. In doar patru ani, FC Olt a ajuns din liga a 5-a in prima liga. Iar suspiciunea meciurilor aranjate a urmarit mereu echipa. Victoria cu 18-0 (n.r. cu Electrodul Slatina) ramane o pagina neagra in istorie.

Dupa 30 de ani, stadionul a ramas ultima urma din visul lui Ceausescu. Ceea ce a fost cel mai modern complex din tara este acum in ruina. Vestiarele sunt ateliere de croitorie, iar birourile sunt acum apartamente", spun ziaristii spanioli.

VIDEO