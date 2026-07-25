Fiorentina a jucat împotriva echipei „viola” U20, meci în care s-a impus cu 8-1, și în fața lui Gubbio, unde a câștigat cu 1-0, iar sâmbătă a întâlnit-o pe QPR.

Noua formație a lui Radu Drăgușin a jucat împotriva unei echipe din Championship, liga a doua din Anglia.

Radu Drăgușin, titular în amicalul cu QPR: înfrângere surprinzătoare

Fundașul român a fost titular în amicalul jucat împotriva lui QPR, pe care formația „viola” l-a pierdut 2-3.

Echipa engleză a deschis scorul prin Madsen, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 30, iar Kemper a făcut 2-0 nouă minute mai târziu, în timp ce Arthur Atta a redus din diferență în minutul 45.

După pauză, Smyth a înscris în minutul 54, iar ultimul gol al meciului a fost marcat de Roberto Piccoli în minutul 65.

Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează meciurile de pregătire cu Watford, Real Madrid, Deportivo la Coruna și Modena.

Detaliile transferului de la Tottenham la Fiorentina

Tottenham și Fiorentina au ajuns la un acord în privința unui împrumut cu obligație de cumpărare, dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță, după cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano pe X. Suma pe care nord-londonezii ar urma să o solicite pentru fundașul român este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Radu Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost crescut de Juventus, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, reușind să strângă 40 de meciuri în Serie A, dar și 38 în Serie B.