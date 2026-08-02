Dorinel Popa ajungea la FCSB în 2011, după ce Mihai Stoica insista pentru transferul său de la Victoria Brănești. Mai mult, Ilie Stan îl vedea capabil să se impună în primul „11”, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Ajuns la 37 de ani, fostul fotbalist s-a îndepărtat de teren și s-a orientat către afaceri. Deși este în continuare legitimat în Liga a IV-a Vrancea, Dorinel Popa nu a mai evoluat de câțiva ani și și-a deschis o sală de fitness în Focșani.

Ce face acum Dorinel Popa

Cosmin Talpan, președintele Victoriei Gugești, a explicat pentru Sport.ro că a încercat să îl convingă să revină pe teren, însă fostul mijlocaș a refuzat.

„A rămas legitimat la noi, dar nu a mai jucat de trei-patru ani. Nu știu de ce s-a retras. Și-a făcut o sală de fitness în Focșani și asta face acum. Eu chiar am avut nevoie de el, dar mi-a spus că nu mai poate să ne ajute. Nu era vorba de bani. Aveam un proiect de promovare și l-am adus pentru că era unul dintre cei mai buni jucători din Vrancea”, a declarat Cosmin Talpan, pentru Sport.ro.

Cariera lui Popa în Ghencea a fost afectată de o accidentare gravă la genunchi, suferită într-un meci din Cupa României cu Sănătatea Cluj. A stat aproape patru luni departe de teren, iar în iarna lui 2012 a fost împrumutat la Universitatea Cluj. Ulterior, mijlocașul a mai trecut pe la FC Brașov, Academica Clinceni, CS Balotești, Șoimii Pâncota, CSM Focșani și CSM Roman, înainte de a ajunge la Victoria Gugești, în 2020.