de Dan Chilom

Arsenal - Manchester City, LIVE pe VOYO SPORT 1

Ocupanta primului loc din Premier League, Arsenal Londra, primește vizita formației de pe a 3-a poziție, Manchester City. Mulți spun că partida va fi un pic dezechilibrată din cauza situației pe care o traversează „cetățenii”, care par să resimtă din ce în ce mai mult problemele administrative ivite la club. În ultimele cinci jocuri, trupa lui Maresca a pierdut de două ori, a remizat tot de două ori și a câștigat doar o dată.

Arsenal conduce fără dubii campionatul, cu 6 puncte mai mult decât locurile 2 și 3, Brighton, respectiv City, și pare a alerga singură în lupta pentru un nou titlu de campioană a Angliei.

Ambele vin după remize în UCL, Arsenal contra lui Dortmund, scor 1-1, și City contra lui Napoli, scor 2-2.

Arsenal - Manchester City | Echipele probabile

Arsenal: Raya? - Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimarães, Rice; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Ndiaye, Fernandez, Cherki, Anderson, Doku - Haaland

Declan Rice este jucătorul cel mai bine cotat din lotul lui Arsenal, cu 125 de milioane de euro. La City, Haaland domină de departe în acest top, cu o cotă de piață de 207 milioane de euro.

Arsenal - Manchester City, de la 18:30 (VOYO SPORT 1). Cote la pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom

În ultimele cinci întâlniri directe, Arsenal s-a impus de două ori, Manchester City tot de două ori, iar o partidă s-a terminat nedecisă. Arsenal a înscris în medie 2,0 goluri pe meci, în timp ce Manchester City a marcat în medie 1,2 goluri pe meci.

Casele de pariuri sunt prudente înainte de această confruntare:

Arsenal e favorită, dar cota este destul de mare: 2.05!

Egal - 3.80

City - 3.90

Ambele echipe marchează - 1.57

Arsenal - Manchester City | Saka e accidentat

Raya, goalkeeperul lui Arsenal, este cu semnul întrebării pentru meciul de azi, din cauza unei accidentări la umăr. Locul lui ar putea fi luat de Kepa. Saka este accidentat și nu va putea ajuta trupa lui Arteta în acest joc.

Cele două grupări au împreună 24 de titluri ale Angliei:

Arsenal 14 - City 10

John Brooks va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,04 cartonașe galbene pe meci și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează