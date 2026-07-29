EXCLUSIV Afacerea deschisă de fosta mare speranță de la FCSB: „Nu știu de ce s-a retras”

Afacerea deschisă de fosta mare speranță de la FCSB: „Nu știu de ce s-a retras” Fotbal intern
Ionut Stoica
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În urmă cu aproape 15 ani, Dorinel Popa era unul dintre cele mai apreciate pariuri ale fotbalului românesc. 

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Dorinel Popacosmin talpanFCSBMM Stoicavictoria gugesti
Din articol

După evoluțiile excelente de la Victoria Brănești, mijlocașul ajungea la Steaua, actuala FCSB, unde Mihai Stoica și Ilie Stan îl vedeau drept un fotbalist capabil să se impună în primul „11” al roș-albaștrilor.

Astăzi, ajuns la vârsta de 37 de ani, fostul fotbalist s-a îndepărtat de gazon și s-a orientat către afaceri.

Ce face astăzi Dorinel Popa

Deși este legitimat și acum la Victoria Gugești, formație din Liga a IV-a Vrancea, după cum Sport.ro v-a prezentat aici, Dorinel Popa nu a mai jucat de câțiva ani și și-a deschis o sală de fitness în Focșani.

„A rămas legitimat la noi, dar nu a mai jucat de 3-4 ani. Nu știu de ce s-a retras. Și-a făcut o sală de fitness în Focșani și asta face acum. Eu chiar am avut nevoie de el, dar mi-a spus că nu mai poate să ne ajute. Nu era vorba de bani. Aveam un proiect de promovare și l-am adus pentru că era unul dintre cei mai buni jucători din Vrancea”, a declarat Cosmin Talpan pentru Sport.ro.

Transferat de FCSB de la Victoria Brănești pentru 200.000 de euro în anul 2011, Dorinel Popa a prins foarte puține minute în tricoul roș-albastru. 

O accidentare gravă la genunchi, suferită într-un meci din Cupa României cu Sănătatea Cluj, l-a ținut aproape patru luni departe de teren, iar în iarna lui 2012 a fost împrumutat la Universitatea Cluj.

Ulterior, mijlocașul a mai trecut pe la FC Brașov, Academica Clinceni, CS Balotești, Șoimii Pâncota, CSM Focșani și CSM Roman, înainte de a ajunge în 2020 la Victoria Gugești, club la care este legitimat și în prezent.

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