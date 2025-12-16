Unul dintre cei mai buni străini care au jucat în România și care își continuă activitatea tot aici, a dezvăluit, într-un interviu amplu acordat pentru Sport.ro, că s-a aflat în discuții cu unul dintre cluburile importante din Bundesliga.

Este vorba despre Eric de Oliveira, care a jucat în Superliga României în cea mai mare parte a carierei.



Eric de Oliveira a fost aproape de un transfer la Wolfsburg: „Lui Magath i-a plăcut de mine”



Brazilianul a povestit că după ce a ratat șansa de a se transfera la RB Salzburg sau Hapoel Tel Aviv, echipe care îl urmăreau, a venit oportunitatea de a merge în probe la Wolfsburg, după prima despărțire de Gaz Metan Mediaș.

Echipa antrenată de Felix Magath abia ce triumfase în Budesliga cu două sezoane în urmă, câștigând titlul în stagiunea 2008/2009.

„Atunci când m-am întors am zis că nu mă mai duc în Ucraina, pentru că nu mi-a plăcut cum m-au tratat acolo. Apoi, contractul meu se termina (n.r. în iulie 2011) în ziua în care jucam returul cu KuPS Kuopio în Europa League, la Mediaș. Aveam câteva cluburi precum RB Salzburg sau Hapoel Tel Aviv, care au venit să mă vadă, dar au zis să nu joc în Europa League cu Mediaș. Eu am zis că era mai bine să joc la clubul la care am crescut (n.r. meciul din Europa League), să nu îi las pe băieți.

Apoi ei nu m-au mai vrut și a apărut oportunitatea să dau o probă la Wolfsburg. Copilul meu s-a născut pe 24 iulie, iar eu pe 27 sau 28 am plecat din țară. Mi-am lăsat soția cu copilul mic aici. Antrenorul de la Wolfsburg era Felix Magath, atunci Tuchel dacă nu mă înșel a dat un interviu (n.r. înainte de Mainz – Gaz Metan), el spunea că 'trebuie să fim atenți la brazilian', că e cel mai periculos jucător de la Mediaș și interviul a atras atenția acolo în Germania.”, a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.

