Ovidiu Neacșu
Superliga a livrat mai mulți jucători de calitate la echipe importante din afară de-a lungul timpului.

Unul dintre cei mai buni străini care au jucat în România și care își continuă activitatea tot aici, a dezvăluit, într-un interviu amplu acordat pentru Sport.ro, că s-a aflat în discuții cu unul dintre cluburile importante din Bundesliga.

Este vorba despre Eric de Oliveira, care a jucat în Superliga României în cea mai mare parte a carierei.

Eric de Oliveira a fost aproape de un transfer la Wolfsburg: „Lui Magath i-a plăcut de mine”

Brazilianul a povestit că după ce a ratat șansa de a se transfera la RB Salzburg sau Hapoel Tel Aviv, echipe care îl urmăreau, a venit oportunitatea de a merge în probe la Wolfsburg, după prima despărțire de Gaz Metan Mediaș.

Echipa antrenată de Felix Magath abia ce triumfase în Budesliga cu două sezoane în urmă, câștigând titlul în stagiunea 2008/2009.

„Atunci când m-am întors am zis că nu mă mai duc în Ucraina, pentru că nu mi-a plăcut cum m-au tratat acolo. Apoi, contractul meu se termina (n.r. în iulie 2011) în ziua în care jucam returul cu KuPS Kuopio în Europa League, la Mediaș. Aveam câteva cluburi precum RB Salzburg sau Hapoel Tel Aviv, care au venit să mă vadă, dar au zis să nu joc în Europa League cu Mediaș. Eu am zis că era mai bine să joc la clubul la care am crescut (n.r. meciul din Europa League), să nu îi las pe băieți.

Apoi ei nu m-au mai vrut și a apărut oportunitatea să dau o probă la Wolfsburg. Copilul meu s-a născut pe 24 iulie, iar eu pe 27 sau 28 am plecat din țară. Mi-am lăsat soția cu copilul mic aici. Antrenorul de la Wolfsburg era Felix Magath, atunci Tuchel dacă nu mă înșel a dat un interviu (n.r. înainte de Mainz – Gaz Metan), el spunea că 'trebuie să fim atenți la brazilian', că e cel mai periculos jucător de la Mediaș și interviul a atras atenția acolo în Germania.”, a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.

Eric a impresionat, dar nu a rămas la Wolfsburg

Fostul jucător de la Pandurii a explicat că Felix Magath a decis să nu îl aducă la echipă pentru că Wolfsburg voia să aducă o vedetă pe poziția lui.

„Am stat o săptămână, a fost foarte bine, lui Magath i-a plăcut de mine, dar nu putea să mă aducă la echipă pentru că se certase cu Diego Ribas, care a plecat la Atletico Madrid împrumut. Magath mi-a explicat că dacă era împrumutat un jucător mare, cum era Diego, trebuia să vină altul mare și mutarea a picat. Am fost fericit chiar dacă nu am rămas, am ajuns de la un nivel mic, cum era la Mediaș, la un nivel foarte mare în lume, cum ar fi fost Wolfsburg pentru că ei au fost campioni în Bundesliga cu 2 ani în urmă (n.r. în 2009).”, a adăugat fostul jucător brazilian.

Eric de Oliveira a fost de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari.

Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.

