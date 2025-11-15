Diseară „tricolorii” fac deplasarea în Bosnia, duel direct pentru locul 2 în Grupa H a preliminariilor pentru Mondialul din 2026. România pornește de pe locul 3, cu 10 puncte, la trei lungimi în spatele Bosniei și la cinci de liderul Austria, însă calculele se pot schimba radical după confruntarea de la Sarajevo.



Eric de Oliveira știe cine va marca în Bosnia - România



Înaintea duelului din această seară, Sport.ro a stat de vorbă cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. Brazilianul nu a stat pe gânduri și a oferit un pronostic ferm: România câștigă.



„România bate cu 1-0 și Ianis Hagi va marca!”, a transmis Eric, scurt, convins că fiul „Regelui” va face diferența pe terenul bosnienilor.

Ultima deplasare a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia

România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

- Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025) România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)

- Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022) Bosnia - România , scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)

, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022) România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

- Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011) Bosnia - România , scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)

, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011) România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

- Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003) Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



