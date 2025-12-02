FCSB a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon, dar roș-albaștrii s-au apropiat la două „lungimi” de ultimul loc care duce în play-off-ul Superligii după victoria cu Farul, de la Ovidiu.

Rezultatele bune ale formației patronate de Gigi Becali se datorează și formei excelente din ultima perioadă a lui Darius Olaru.



Eric de Oliveira i-a ales campionatul lui Darius Olaru



Eric de Oliveira a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre un posibil transfer al lui Darius Olaru în viitorul apropiat.

Fotbalistul străin cu cele mai multe goluri din Superliga a fost coleg la Gaz Metan Mediaș cu mijlocașul lui FCSB și a dezvăluit că era un jucător muncitor încă de când era la începutul carierei sale, la Gaz Metan Mediaș.

Eric îl vede pe Olaru perfect pentru fotbalul din Italia, dar îl sfătuiește pe fotbalistul de 27 de ani să facă pasul înspre un transfer în străinătate cât mai repede.