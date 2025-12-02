EXCLUSIV A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”

Ovidiu Neacșu
Darius Olaru este unul dintre oamenii de bază de la FCSB.

FCSB Superliga Darius Olaru Transfer Serie A
FCSB a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon, dar roș-albaștrii s-au apropiat la două „lungimi” de ultimul loc care duce în play-off-ul Superligii după victoria cu Farul, de la Ovidiu.

Rezultatele bune ale formației patronate de Gigi Becali se datorează și formei excelente din ultima perioadă a lui Darius Olaru.

Eric de Oliveira i-a ales campionatul lui Darius Olaru

Eric de Oliveira a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre un posibil transfer al lui Darius Olaru în viitorul apropiat.

Fotbalistul străin cu cele mai multe goluri din Superliga a fost coleg la Gaz Metan Mediaș cu mijlocașul lui FCSB și a dezvăluit că era un jucător muncitor încă de când era la începutul carierei sale, la Gaz Metan Mediaș.

Eric îl vede pe Olaru perfect pentru fotbalul din Italia, dar îl sfătuiește pe fotbalistul de 27 de ani să facă pasul înspre un transfer în străinătate cât mai repede.

„Foarte serios, era muncitor. Dacă era o masă care dura până târziu el mergea acasă, i-a plăcut școala. Tot ce s-a întâmplat în viața lui Darius Olaru e meritul lui. Cred că da, ar fi momentul să plece cât mai repede.

La ce fotbal joacă Darius, eu l-aș vedea în Italia. Sfatul meu pentru Darius e ca el să știe ce vrea pentru el, dacă vrea faimă, Cupă Mondială, Euro sau să-și facă viitorul lui. Dacă vrea să-și facă viitorul lui, să se ducă într-un campionat unde e bine plătit, pentru că viața de fotbalist e scurtă.”, a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.

Eric de Oliveira și Darius Olaru au jucat împreună la Gaz Metan Mediaș între iulie 2016 și iulie 2017.

Mijlocașul lui FCSB a bifat 28 de partide în acest sezon și a reușit opt goluri și trei pase decisive. Darius Olaru este cotat la 7,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

